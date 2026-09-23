Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso por la Primera Nacional. La AFA confirmó que Juan Pafundi será el árbitro del encuentro ante All Boys de la fecha 31 de la Zona A. El partido se disputará el sábado, desde las 16, en el estadio Islas Malvinas.
Colón ya tiene árbitro para el duelo determinante ante All Boys
La AFA reveló las designaciones arbitrales de la fecha 31 de la Primera Nacional, en la que Colón visitará a All Boys. ¿Quién le tocó?
Por Ovación
Pafundi estará acompañado por Lucas Pardo y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Damián Rubino será el cuarto árbitro.
¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Juan Pafundi?
El juez cuenta con un historial de ocho partidos dirigiendo a Colón. En esos encuentros, el Rojinegro consiguió tres victorias, dos empates y tres derrotas.
La última vez que Pafundi estuvo al frente de un partido del Sabalero fue hace pocas semanas. El 26 de agosto, dirigió el triunfo de Colón por 2-1 ante San Miguel como visitante, con goles de Federico Lértora y Agustín Toledo.
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Fecha 31
Zona “A”
Sábado 26 de septiembre
Estudiantes c. San Miguel, a las 15.30 horas
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Nahuel Rasullo
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
All Boys c. Colón, a las 16.00 horas
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Damián Rubino
Cdad. Bolívar c. Chaco For Ever, a las 16.00 horas en estadio Municipal de Bolívar
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Mariano Ascensi
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Dep. Madryn c. Ctral. Norte, a las 19.00 horas
Árbitro: Ezequiel Billone
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Domingo 27 de septiembre
Los Andes c. Dep. Morón, a las 15.30 horas
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
Alte. Brown c. Acassuso, a las 15.30 horas
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
Def. de Belgrano c. Ferro Carril Oeste, a las 15.30 horas
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Diego Bonfá
Asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
Mitre (S.E.) c. San Telmo, a las 16.00 horas
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
Racing (Cba.) c. Godoy Cruz, a las 17.00 horas
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Marcos Horticoulou
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
Zona “B”
Sábado 26 de septiembre
Quilmes A.C. c. Güemes (S.E.), a las 16.00 horas
Árbitro: Monson Brizuela
Asistente 1: Juan Del Fueyo
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
Colegiales c. Chacarita Juniors, a las 20.00 horas
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
Domingo 27 de septiembre
Almagro c. Nva. Chicago, a las 15.30 horas
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Atlanta c. Agropecuario Arg., a las 15.30 horas
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
Patronato (Paraná) c. San Martín (S.J.), a las 16.00 horas
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Mariano Cichettó
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
F.C. Midland c. Tristán Suarez, a las 16.30 horas
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
Dep. Maipú c. Temperley, a las 16.30 horas
Árbitro: Juan Martín Nebbietti
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Jeronimo Ulises
G. y Tiro (Salta) c. Atl. de Rafaela, a las 18.00 horas
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Franco Rioja
G. y Esgrima (J.) c. San Martín (T.), a las 21.00 horas
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Guillermo González