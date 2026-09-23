Colón ya tiene árbitro para el duelo determinante ante All Boys

La AFA reveló las designaciones arbitrales de la fecha 31 de la Primera Nacional, en la que Colón visitará a All Boys. ¿Quién le tocó?

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Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso por la Primera Nacional. La AFA confirmó que Juan Pafundi será el árbitro del encuentro ante All Boys de la fecha 31 de la Zona A. El partido se disputará el sábado, desde las 16, en el estadio Islas Malvinas.

Pafundi estará acompañado por Lucas Pardo y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Damián Rubino será el cuarto árbitro.

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Juan Pafundi?

El juez cuenta con un historial de ocho partidos dirigiendo a Colón. En esos encuentros, el Rojinegro consiguió tres victorias, dos empates y tres derrotas.

Pafundi, el árbitro de All Boys-Colón.

La última vez que Pafundi estuvo al frente de un partido del Sabalero fue hace pocas semanas. El 26 de agosto, dirigió el triunfo de Colón por 2-1 ante San Miguel como visitante, con goles de Federico Lértora y Agustín Toledo.

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Fecha 31

Zona “A”

Sábado 26 de septiembre

Estudiantes c. San Miguel, a las 15.30 horas

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

All Boys c. Colón, a las 16.00 horas

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Cdad. Bolívar c. Chaco For Ever, a las 16.00 horas en estadio Municipal de Bolívar

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Dep. Madryn c. Ctral. Norte, a las 19.00 horas

Árbitro: Ezequiel Billone

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Domingo 27 de septiembre

Los Andes c. Dep. Morón, a las 15.30 horas

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Alte. Brown c. Acassuso, a las 15.30 horas

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Def. de Belgrano c. Ferro Carril Oeste, a las 15.30 horas

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Mitre (S.E.) c. San Telmo, a las 16.00 horas

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

Racing (Cba.) c. Godoy Cruz, a las 17.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Marcos Horticoulou

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

Zona “B”

Sábado 26 de septiembre

Quilmes A.C. c. Güemes (S.E.), a las 16.00 horas

Árbitro: Monson Brizuela

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

Colegiales c. Chacarita Juniors, a las 20.00 horas

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

Domingo 27 de septiembre

Almagro c. Nva. Chicago, a las 15.30 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Atlanta c. Agropecuario Arg., a las 15.30 horas

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

Patronato (Paraná) c. San Martín (S.J.), a las 16.00 horas

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Mariano Cichettó

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

F.C. Midland c. Tristán Suarez, a las 16.30 horas

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

Dep. Maipú c. Temperley, a las 16.30 horas

Árbitro: Juan Martín Nebbietti

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Jeronimo Ulises

G. y Tiro (Salta) c. Atl. de Rafaela, a las 18.00 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Franco Rioja

G. y Esgrima (J.) c. San Martín (T.), a las 21.00 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Guillermo González