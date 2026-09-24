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Madelón aprovecha el receso para ajustar el Unión que visitará a Boca

Leonardo Madelón aprovecha el receso por la ventana FIFA para corregir aspectos del funcionamiento de Unión, tras dos caídas al hilo y con la mira en Boca.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 09:03hs
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Madelón aprovecha el receso para ajustar el Unión que visitará a Boca

Prensa Unión

El receso aparece para Leonardo Madelón como una oportunidad para trabajar con mayor tranquilidad después de un golpeado cierre de los últimos dos partidos. Unión perdió ante Talleres en Córdoba y frente a Independiente en el 15 de Abril, dos encuentros en los que volvió a mostrar dificultades defensivas que el entrenador buscará corregir antes de la visita a Boca.

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Entre un partido y otro, el técnico introdujo algunas variantes. En Córdoba, Lautaro Fagioli dejó su lugar para el ingreso de Matías Rocha, mientras que Joaquín Mosqueira reemplazó a Emilio Giaccone en la mitad de la cancha. Para el encuentro ante Independiente, además, el regreso de Cristian Tarragona, ausente en el Kempes por suspensión, provocó la salida de Ignacio Malcorra.

En ese escenario, todo indica que Rocha mantendrá la titularidad en la defensa, mientras que Mosqueira también conservará su lugar en el mediocampo. Una señal importante apareció en el amistoso que Unión disputó ante San Martín de Progreso, donde Fagioli y Giaccone integraron el equipo alternativo.

Es decir, los dos futbolistas que perdieron su lugar en el equipo principal tuvieron minutos en el ensayo con los suplentes. Madelón parece haber tomado una decisión en esos dos puestos, al menos de cara al próximo compromiso.

Cuello o Malcorra, la incógnita que queda abierta en Unión

La principal duda está ahora en el sector izquierdo del mediocampo. Brahian Cuello o Ignacio Malcorra es la disyuntiva que deberá resolver Madelón durante estas semanas de trabajo.

Cuello tuvo continuidad en los últimos partidos y aparece como una alternativa para sostener una formación con mayor dinámica. Malcorra, en cambio, es un futbolista de experiencia y con capacidad para manejar los tiempos del equipo, además de ser una pieza importante dentro de la estructura del entrenador.

La definición no será menor porque el próximo rival será Boca, en uno de los escenarios más exigentes del fútbol argentino. Unión visitará La Bombonera el domingo 4 de octubre desde las 19.15, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

La estructura ofensiva que no se toca en Unión

Por ahora, el resto del equipo parece tener una estructura bastante clara. Marcelo Estigarribia continuaría como titular junto a Cristian Tarragona, mientras que Rocha y Mosqueira mantendrían los lugares que consiguieron en los últimos partidos.

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El desafío de Madelón durante este receso no pasa solamente por elegir nombres. El entrenador tendrá tiempo para trabajar en la solidez defensiva, corregir los errores que aparecieron en las dos derrotas consecutivas y recuperar la eficacia ofensiva que Unión mostró en buena parte del campeonato.

Y dentro de ese escenario, la decisión entre Cuello y Malcorra aparece como el último gran interrogante antes de comenzar a preparar específicamente el viaje a La Bombonera.

Unión Madelón Boca
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