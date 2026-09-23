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El impacto de Lago en Colón: goles y números que explican su importancia

Ignacio Lago fue determinante para el triunfo de Colón con dos goles y una actuación que volvió a poner en evidencia su peso ofensivo. Es baja ante All Boys

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 18:18hs
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El impacto de Lago en Colón: goles y números que explican su importancia

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya tiene la cabeza puesta en All Boys, pero el triunfo ante Los Andes todavía entrega material para analizar y hay un nombre que aparece inevitablemente en el repaso: Ignacio Lago. El extremo necesitó poco tiempo para inclinar definitivamente la balanza.

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Con dos goles, fue el encargado de ponerle el sello a la victoria del Sabalero y darle un nuevo envión a un equipo que necesitaba recuperar confianza. Pero su influencia no se reduce a la contundencia frente al arco. Los números de Lago en su ingreso ante Los Andes reflejan el impacto que tuvo cada vez que intervino en el juego. Su presencia le dio otra profundidad al ataque y terminó transformando una victoria en una goleada.

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Los números de Lago en el último triunfo de Colón

El atacante volvió a demostrar por qué se ganó el rótulo de as de espadas dentro del equipo de Iván Delfino. Cuando tuvo su oportunidad, respondió de la manera que más necesita un delantero: apareció en los metros decisivos y resolvió.

Los dos goles, además, llegaron en un momento en el que Colón necesitaba terminar de cerrar el partido. Lago no perdonó y convirtió en contundencia las situaciones que tuvo a disposición. El contraste queda todavía más marcado por lo que viene. El Sabalero visitará este sábado a All Boys por la fecha 31 de la Primera Nacional y Lago no podrá estar: llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

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Así, Colón tendrá que afrontar una parada importante sin uno de sus futbolistas más determinantes. El triunfo ante Los Andes dejó claro lo que Lago puede aportar cuando está en cancha; ahora Delfino deberá encontrar la fórmula para reemplazar su producción en Floresta. Porque si algo volvió a confirmar el último partido es que cuando Lago aparece, Colón tiene un arma capaz de cambiar el rumbo de un partido

Colón Ignacio Lago Los Andes
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