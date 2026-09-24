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Juan Siemienczuk y el nuevo desafío de Unión en la Liga Argentina: "Buscaremos competir"

Juan Siemienczuk será el DT de Unión en la Liga Argentina, luego de la decisión del club de abandonar su plaza en la Liga Nacional por cuestiones económicas.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 08:31hs
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Siemienczuk

Siemienczuk

Unión ya tiene entrenador para afrontar una nueva etapa en el básquet nacional. Juan Siemienczuk será el responsable de conducir al equipo en la Liga Argentina 2026/27, en lo que significará su tercer ciclo al frente del conjunto rojiblanco.

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El Tatengue tomó la decisión de abandonar su plaza en la Liga Nacional por cuestiones económicas y afrontará un nuevo desafío en la segunda categoría. El debut está previsto para el 15 de octubre ante Bochas Sport, en el estadio Ángel Malvicino.

En diálogo con Unión Play, Siemienczuk habló sobre su regreso y dejó en claro que el cambio de categoría no modificará la ambición deportiva del equipo.

“El sentimiento es obviamente positivo, es la alegría. Hacía muchos años en el club y tener esta posibilidad de volver. Es el tercer ciclo que iniciamos en el club”.

El entrenador remarcó que el objetivo será competir desde el comienzo, más allá del contexto en el que Unión afrontará esta temporada.

“Nosotros ahora buscamos reenfocarnos rápidamente. Vamos a buscar competir. No vamos a tomar la temporada como una, entre comillas, de transición”.

Y agregó: “Vamos a dar todo nuestro esfuerzo para poner a Unión en un lugar competitivo y ojalá que en la parte final de la temporada nos encuentre compitiendo y estando ahí, buscando la posibilidad de estar en la instancia final del torneo”.

Un plantel en construcción y lugar para los jóvenes en Unión

Siemienczuk también se refirió al armado del plantel y al protagonismo que podrán tener los jugadores formados en la institución. En ese sentido, explicó que no todos los jóvenes transitan el mismo momento dentro de su desarrollo.

“Hay chicos que están en un nivel, hay chicos que están en otro de su desarrollo. Entonces, va a haber chicos que van a tener más participación temprana y otros que van a tardar un poco más”.

El entrenador confirmó además que la conformación del equipo todavía no está finalizada: “Estamos terminando de construir el equipo tanto en los mayores como, por suerte, ya tenemos todos los jóvenes del club disponibles”.

La particularidad de este nuevo proceso es que Unión comenzó más tarde con la planificación deportiva, debido a la decisión de competir en la Liga Argentina. Siemienczuk reconoció que esa situación tendrá incidencia en la preparación.

“Como entramos tarde al mercado, entramos tarde a la pretemporada. Es una situación que es real y la vamos a afrontar de esa manera”.

Pese a ese escenario, el técnico valoró especialmente que el primer partido de la temporada sea en casa: “Es bueno terminar, lograr empezar en casa, siempre es positivo”.

La posibilidad de volver a la Liga Nacional para Unión

Uno de los temas que apareció durante la entrevista fue qué ocurriría si Unión consigue una campaña destacada y, desde lo deportivo, aparece la posibilidad de regresar a la Liga Nacional.

Siemienczuk separó el aspecto deportivo de la decisión institucional y económica que debería tomar el club en ese hipotético escenario.

“Sería algo muy lindo desde lo deportivo y después lo otro se tendrá que estudiar y la dirigencia tendrá la capacidad de resolver en lo que crea correcto para lo que es el bienestar del club y sus arcas”.

De todos modos, el entrenador puso el foco en el presente y pidió evitar adelantarse a situaciones que todavía están lejos: “Esto es larguísimo, estamos a seis o siete meses de estar en playoff y tenemos que llegar bien a ese momento”.

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Finalmente, Siemienczuk destacó la importancia del acompañamiento institucional para este nuevo proceso de Unión en el básquet argentino.

“Ojalá tengamos el mayor apoyo que se pueda desde los diferentes organismos porque hace bien al deporte, hace bien al club y el club es la institución que está representando a la ciudad a nivel nacional con el básquet”.

Así, Unión comienza una nueva etapa con Juan Siemienczuk al frente, con un plantel que todavía se encuentra en construcción y con el desafío de transformar el cambio de categoría en un nuevo impulso competitivo. El primer paso será el 15 de octubre, en el Ángel Malvicino, frente a Bochas Sport.

Unión Juan Siemienczuk Liga Argentina
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