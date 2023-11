Javier Milei adelantó que "ya están todos definidos" los miembros de su gabinete

Al regresar por la mañana de su gira por Estados Unidos, Milei confirmó que el próximo ministro de Economía será Luis "Toto" Caputo, y anunció que Daniel Scioli seguirá siendo el embajador en Brasil mientras que Gerardo Werthein será embajador en Washington.

milei toto caputo y posse.jpg Milei con Caputo y el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse redes sociales

Consultado sobre quién sería el vocero presidencial, Milei no quiso a esa hora confirmar si sería el analista y consultor económico Manuel Adorni pero a la noche lo hizo la denominada Oficina del Presidente Electo de la República Argentina en Twitter, donde se difunde la información oficial del gobierno entrante.

En cuanto a las precisiones sobre la conformación del organigrama del Estado, el mandatario electo sostuvo que "la Secretaría de Comercio Interior no tiene que hacer eso de regular precios. Me parece una aberración eso. Voy a liberar todos precios que pueda, porque hay algunos que todavía no puedo por las bombas que dejó este gobierno".

Sobre el próximo presidente de la Cámara de Diputados, el líder de La Libertad Avanza (LLA) dijo que el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, "está trabajando sobre eso" pero no quiso confirmar nombres. Tampoco quiso adelantar los nombres del presidente del Banco Central, el titular de la Afip y la AFI, y del próximo titular del Ministerio de Defensa, pero aclaró que "ya están definidos".

Con respecto al rol que podría ocupar el economista Federico Sturzenegger a cargo del futuro ministerio de Modernización, Milei señaló: "Me gustaría que forme parte de nuestro equipo porque tengo una gran valoración personal por él y además porque hizo una obra de arte con las desregulaciones. Ojalá lo pueda incorporar. Sería un gran aporte".

En cuanto a la continuidad de Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil, consideró que el dirigente justicialista "ha hecho un muy buen trabajo en la embajada. El presidente Alberto Fernández era muy hostil con las definiciones contra –el expresidente brasileño Jair– Bolsonaro, pero Scioli logró igual pilotear la situación". Finalmente, Milei adelantó: "En áreas muy delicadas vamos a poner dirigentes con perfiles técnicos".

brasil daniel scioli lula da silva.png

Fuentes de LLA confirmaron que el senador electo por Jujuy de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche, sería el presidente del bloque de senadores libertarios en la Cámara alta, secundado por el puntano, Bartolomé Abdala. Atauche tiene 41 años y fue elegido como senador nacional por Partido Renovador Federal, partido aliado a la LLA con el 38,04%.

El jujeño es un empresario con inversiones en distintos rubros, especialmente en desarrollo inmobiliario. Entre las actividades en las que invierte se encuentran la construcción, el transporte, las finanzas, la minería, el software y el retail.

