Javier Milei participó del funeral del Papa y reveló que le pidió disculpas en su último encuentro

Desde Roma, adonde llegó este viernes para participar mañana del funeral del papa Francisco, Javier Milei reveló detalles inéditos del encuentro que mantuvo en febrero de 2024 con el Sumo Pontífice. El Presidente se mostró arrepentido por sus feroces críticas al Papa, dijo que alcanzó a pedirle disculpas y contó cuál fue la respuesta que recibió: " Me contestó que eran errores de juventud ".

Este viernes, a horas de formar parte del funeral de Estado del Sumo Pontífice, el Presidente habló sobre esos cuestionamientos.

Doce años de pontificado: el video que publicó el Vaticano con los momentos más emblemáticos de Francisco

"Sí, claro que le pedí disculpas. Y me dijo 'No te calentés, son errores de juventud'. Creo que fue un poquito más… Si yo no recuerdo mal dijo 'De jóvenes todos hacemos boludeces'", rememoró, entre risas, Milei el encuentro que mantuvo con el Papa el 12 de febrero del año pasado.

Por otro lado, a pesar de las viejas críticas, el Presidente calificó a Jorge Bergoglio como "el argentino más importante de la historia".

"Es una pérdida enorme para los argentinos, algo hicimos mal por algo nunca quiso venir a la Argentina. La pérdida de un ser humano siempre es algo dolorosísimo, es doloroso que haya partido el argentino más importante de la historia", remarcó Milei.

Aseguró que Francisco fue "el líder espiritual de cerca de 2.000 millones de seres humanos". Y añadió al respecto: "Eso es mucho más grande de lo que uno se puede imaginar".

"Era muy divertido hablar con él. Las veces que me tocó interactuar fueron muy lindas. Esos 70 minutos fueron muy divertidos", siguió el libertario, en diálogo con radio Mitre.

También recordó el momento en el que le presentó a Axel Wahnish, su rabino y "guía espiritual" y actual embajador argentino en Israel.

"En ese momento yo venía de Israel y le presenté a mi rabino. Fue muy gracioso porque Axel le dice al papa Francisco 'Bueno, mire, se lo traje de vuelta' y el Papa dijo 'No, quedátelo'", relató, risueño, Milei.

Milei también respondió a los cuestionamientos por no haber llegado a tiempo para despedir al papa Francisco en la basílica de San Pedro, donde cientos de miles de fieles le dieron el último adiós a cajón abierto y que estaba cerrando las puertas cuando el avión ARG-01 con la comitiva argentina aterrizó en Fiumicino.

El Presidente aseveró que la agenda oficial comienza el sábado a las 8 de la mañana y que no tenía actividades pautadas para el viernes en el Vaticano.

"Nosotros llegábamos e íbamos directo al hotel", destacó el Presidente, que volvió a cargar contra quienes lo cruzaron por no haber estado a última hora del día en la basílica de San Pedro. "Es que han mentido de manera flagrante. Nuestra actividad formal arranca mañana a las 8 de la mañana", reiteró.

Tal como habían informado desde el entorno presidencial, Milei dijo que deberá pasar en Italia un mínimo de horas hasta que se cumpla el descanso obligatorio de la tripulación del avión que lo llevó a ese país. En ese lapso se encontrará con la presidenta Giorgia Meloni, según deslizó en la entrevista radial.

"Vamos a tener reuniones en paralelo, vamos a aprovechar porque tampoco el avión puede salir de manera instantánea. Entonces vamos a tener reuniones con distintos miembros del gobierno italiano. No sé si habrá una bilateral con Meloni. Con ella hemos acordado tener una reunión después de terminada la ceremonia del velorio", expresó el Presidente, que aclaró que los cancilleres de ambos países definirán el formato de ese encuentro.