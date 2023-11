milei gabinete ministerios.jpg

Los posibles funcionarios fueron mencionados por el propio Milei antes de recibir el apoyo de Mauricio Macri y se espera que el expresidente tenga un rol clave en el armado de gobierno, imponiendo a su propio núcleo de confianza, entre ellos varios exministros entre 2015 y 2019.

Carolina Piparo, excandidata a gobernadora de Buenos Aires, será la directora de Ansés. "Píparo será directora de Ansés y estará acompañada por un profesional colega, Juan Manuel Verón, que trabajó en una reforma del sistema previsional en México", confirmó en Radio Mitre.

milei gabinete carolina piparo.jpg Carolina Piparo será la directora de Anses.

A su vez, esta mañana, en diálogo con radio Mitre, Milei sostuvo que tanto Florencio Randazzo como Luis "Toto" Caputo “serán parte del equipo” y conversaría con Laspina.

Luego de las Paso, Milei dio a conocer algunos nombres de quienes podrían integrar su gabinete. Si bien evitó revelar quién será su ministro de Economía, dio algunas pistas: "Va a ser alguien tan ortodoxo como yo, al que le guste la motosierra tanto como me gusta a mí", disparó Milei, entre risas, antes de deslizar que el hombre en cuestión se encontraba hasta ese momento en el exterior.

•LEER MÁS: Milei dijo que "hoy comienza la reconstrucción de Argentina" y adelantó: "No hay lugar para el gradualismo"

Milei había anticipado la llegada de varios economistas a su equipo, entre ellos algunos viejos conocidos, como Roque Fernández y Carlos Rodríguez, ambos funcionarios en el segundo mandato de Carlos Menem. Otro de los nombres que sonó con fuerza para Economía es Federico Sturzennegger, expresidente del Banco Central durante la gestión de Macri, quien desde hace meses tiene una fuerte cercanía con Milei.

milei gabinete florencio randazzo.jpg

Fernández fue ministro de Economía entre 1996 y 1999 y fue presidente del Banco Central entre 1991 y 1996, es contador público por la Universidad de Córdoba y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Chicago, usina del pensamiento ultraliberal en Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como director del Fondo para la Promoción de la Investigación de la Universidad del Cema.

Por su parte, Carlos Rodríguez, designado como jefe del Consejo de Asesores Económicos de La Libertad Avanza, es licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires, también pasó por la Universidad de Chicago, donde obtuvo un doctorado en la materia, y formó parte del Fondo Monetario Internacional. Además, fue secretario de Política Económica de la Nación entre 1997 y 1998, durante el segundo gobierno de Carlos Menem, donde fue sucedido por el exministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio.

Emilio Ocampo es otro de los que integrarán el equipo económico de Milei. Es director del Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del Cema (Ucema) e integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Además, es investigador asociado del think tank norteamericano Center for Strategic and International Studies (CSIS). Ocampo se presenta como el encargado del plan de dolarización de Milei y escribió, junto a Nicolás Cachanosky, el libro Dolarización, una solución para la Argentina.

milei gabinete Mariano Cúneo Libarona.jpg Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia.

El presidente electo manifestó varias veces que su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, se ocupará de decidir quién quedará a cargo de los ministerios de Defensa y Seguridad. Según publicó el medio La Política Online, la vice espera que la Aduana también quede bajo su poder y migre de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) al nuevo Ministerio de Seguridad y Defensa.

La dependencia es clave, ya que es parte de la política destinada a luchar contra el narcotráfico, Villarruel pretende darle un papel protagónico a las fuerzas armadas, sector con el que tiene un vínculo muy estrecho. El único nombre que circuló para esa cartera fue el de Juan José Gómez Centurión, excandidato a presidente en 2019, quien ya estuvo a cargo de la Aduana en el gobierno de Mauricio Macri.

Javier Milei confirmó que Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia. "Mi intención es consensuar con el Ministro de Justicia, que será Mariano Cúneo Libarona", expresó esta mañana en declaraciones radiales.

Aún no se sabe si la Karina Milei, hermana del presidente electo formará parte de alguna de las dependencias del Estado, pero es probable que tenga un rol protagónico y sea parte de la mesa chica del gobierno. De 51 años, la menor de los Milei es licenciada en Relaciones Públicas en la Universidad Argentina de la Empresa (Uade). Su hermano la considera “El Jefe” y asegura que reporta a ella. Durante la campaña fue quien tuvo la última palabra en todas las decisiones de peso al interior del equipo de campaña de La Libertad Avanza. Es ella quien define quién entra y quién se va del círculo íntimo de Milei.

villarruel milei.jpg Villarruel agradeció el apoyo en las urnas: "Haremos todo lo posible para poner de pie al país".

Por su parte, el diputado macrista Cristian Ritondo es otro de los hombres que podría sumarse al gabinete de Milei. En declaraciones a la señal IP Noticias, este domingo fue él mismo quien confirmó que si el libertario lo invita, formará parte de la gestión de gobierno. Por lo pronto, el exministro de Seguridad bonaerense fue uno de los primeros en festejar la victoria del ultraderechista, al publicar una foto con una motosierra en la mano.

Una de las versiones apuntaba a que Ritondo podría tener un rol clave en Diputados como presidente de la Cámara, un ámbito donde el macrista tiene una larguísima experiencia en las negociaciones con distintos sectores, e incluso tiene buena relación con dirigentes del peronismo.

Sandra Pettovello, "especialista" en salud y niñez, estará a cargo de Capital Humano. De 55 años, es licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral. También estudió Políticas Familiares en la Universidad Internacional de Catalunya, en España, y es licenciada en periodismo por la Universidad de Belgrano. En una entrevista con el portal de noticias Infobae, Pettovello se mostró a favor de reformar el sistema educativo argentino y de implementar y alentar evaluaciones educativas en las instituciones para "promover la competencia" y "estimular la elevación en el nivel de contenidos y docentes".

De perfil más alto y muy activa en redes sociales, la economista Diana Mondino, oriunda de Córdoba, 64 años, irá a la cancillería. Tiene un máster en Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra y actualmente es directora de Asuntos Institucionales y profesora de Finanzas en la Universidad Cema.

Milei 2.jpg

Además, tiene una extensa trayectoria en el sector privado, en distintos rubros: fue directora de las empresas Pampa Energía, Banco Supervielle y Loma Negra y también de la región Latinoamérica para la agencia de calificación de riesgo en servicios financieros estadounidense Standard & Poor's, entre otras.

De perfil académico, Martín Krause, graduado en Administración por la Universidad Católica de La Plata en 1978, será secretario de Educación y propulsor de los vouchers educativos. Se desempeñó como profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y también fue profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También es Académico Asociado del Cato Institute de Estados Unidos, un "laboratorio de ideas" que promueve la libertad individual, el libre mercado y las relaciones internacional pacíficas, según se desprende de su sitio oficial.

Krause es también autor de varios libros, como El cuento de la economía, En defensa de los más necesitados, Proyectos por una sociedad abierta, junto Alberto Benegas Lynch (h), y Democracia directa, junto a Margarita Molteni.

•LEER MÁS: Milei ganó en 27 circuitos electorales y se quedó con los barrios que habían sido de Bullrich en las generales