Juran los diputados nacionales electos, entre ellos 9 santafesinos, en un reconfigurado escenario favorable a Milei

Este miércoles, 127 legisladores asumen sus bancas renovando la mitad de la cámara Baja. Entre los electos, Santa Fe aporta cuatro representantes de La Libertad Avanza, tres de Fuerza Patria y dos de Provincias Unidas, entre ellas, la vicegobernadora Gisela Scaglia

3 de diciembre 2025 · 09:52hs
Este miércoles, a las 13, los diputados electos jurarán en la cámara Baja. Son 127 nuevos legisladores que renuevan la mitad de la Cámara, tras las últimas elecciones, donde La Libertad Avanza logró ser la primera minoría con 95 bancas en su bloque. Entre ellos, están los 9 representantes santafesinos elegidos en el mes de octubre.

Entre los nombres más resonantes de la reconfiguración del Congreso están: Luis Petri, que dejará el ministerio de Defensa; Virginia Gallardo, también de La Libertad Avanza; y Juan Grabois, por Fuerza Patria.

Santa Fe volvió a ser un distrito clave en la política argentina, debido a que cuenta con legisladores de tres espacios que expresan las principales fuerzas del país, con voz propia en los debates nacionales que se vienen.

La Libertad Avanza (LLA), fuerza más votada en el distrito, se quedó con cuatro bancas; Fuerza Patria, el espacio encabezado por Caren Tepp, obtuvo tres escaños; y Provincias Unidas, el frente liderado por Gisela Scaglia y el gobernador Maximiliano Pullaro, consiguió dos lugares.

Previo a ello, se anunciaban intensas reuniones, donde los integrantes de Diputados buscaban unificar posiciones para formalizar los nuevos bloques e interbloques.

Quiénes son los 9 santafesinos en Diputados

Los diputados electos por La Libertad Avanza, bajo el manto del presidente Javier Milei, que extendió su presencia en el Congreso son: Agustín Pellegrini, cabeza de lista y referente libertario en la provincia; Yamile Tomassoni, abogada oriunda de Cañada de Gómez, actualmente al frente de la UDAI Rosario Centro de la Anses; Juan Pablo Montenegro, abogado de Rosario; Valentina Ravera, dirigente joven del espacio y estudiante de abogacía.

Los diputados electos por Fuerza Patria son: Caren Tepp, dirigente de Ciudad Futura; Agustín Rossi, exministro de Defensa y figura histórica del peronismo santafesino; Alejandrina Borgatta, militante feminista de La Cámpora.

En tanto, los diputados electos por Provincias Unidas: Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina y presidenta del PRO provincial, y Pablo Farías, dirigente del Partido Socialista y expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

