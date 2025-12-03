La Selección argentina irá el año que viene en busca de su cuarta estrella en el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.
Mundial 2026: los nombres de Qatar 2022 que se repetirían en la Selección Argentina
El equipo dirigido por Lionel Scaloni irá en busca de su cuarta estrella. Este viernes conocerá a sus rivales en la fase de grupos para el Mundial.
3 de diciembre 2025 · 10:41hs
Los dirigidos por Lionel Scaloni, que este viernes conocerán a sus rivales en la fase de grupos, atraviesan un gran momento y son unos de los grandes candidatos a quedarse con el título, que les permitiría alcanzar las cuatro estrellas de Alemania e Italia. De cara al Mundial 2026, Scaloni repetiría varios nombres con respecto a la lista de convocados que llevó a Qatar para alcanzar la gloria en el 2022.
LEER MÁS: Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina
Los nombres de Qatar 2022 que se repetirían en el Mundial 2026
- Arqueros: Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli.
- Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Juan Foyth.
- Mediocampistas: Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios.
- Delanteros: Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Lionel Messi.