Mundial 2026: los nombres de Qatar 2022 que se repetirían en la Selección Argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni irá en busca de su cuarta estrella. Este viernes conocerá a sus rivales en la fase de grupos para el Mundial.

3 de diciembre 2025 · 10:41hs
Mundial 2026: los nombres de Qatar 2022 que se repetirían en la Selección Argentina

La Selección argentina irá el año que viene en busca de su cuarta estrella en el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, que este viernes conocerán a sus rivales en la fase de grupos, atraviesan un gran momento y son unos de los grandes candidatos a quedarse con el título, que les permitiría alcanzar las cuatro estrellas de Alemania e Italia. De cara al Mundial 2026, Scaloni repetiría varios nombres con respecto a la lista de convocados que llevó a Qatar para alcanzar la gloria en el 2022.

Los nombres de Qatar 2022 que se repetirían en el Mundial 2026

  • Arqueros: Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli.
  • Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Juan Foyth.
  • Mediocampistas: Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios.
  • Delanteros: Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Lionel Messi.
Mundial Qatar Lionel Scaloni Selección Argentina

