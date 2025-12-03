Mundial 2026: los nombres de Qatar 2022 que se repetirían en la Selección Argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni irá en busca de su cuarta estrella. Este viernes conocerá a sus rivales en la fase de grupos para el Mundial.

La Selección argentina irá el año que viene en busca de su cuarta estrella en el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, que este viernes conocerán a sus rivales en la fase de grupos, atraviesan un gran momento y son unos de los grandes candidatos a quedarse con el título, que les permitiría alcanzar las cuatro estrellas de Alemania e Italia. De cara al Mundial 2026, Scaloni repetiría varios nombres con respecto a la lista de convocados que llevó a Qatar para alcanzar la gloria en el 2022.