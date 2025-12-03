Lisandro Martínez volvió tras nueve meses lesionado: ¿Cómo llegaría al Mundial?

El defensor del Manchester United Lisandro Martínez , quien es una pieza clave en la Selección argentina , volvió a las canchas luego de una larga inactividad tras una rotura de ligamentos.

Vuelta a la cancha de Lisandro Martínez

Es uno de los defensores de mayor consideración por parte del director técnico Lionel Scaloni, jugó el pasado domingo en el triunfo 2-1 como visitante ante el Crystal Palace, que le permitió al Manchester United colocarse séptimo en la Premier League luego de 13 fechas disputadas.

El defensor surgido de Newell´s, que también jugó en Defensa y Justicia y en el Ajax de Países Bajos, ingresó a los 37 minutos del segundo tiempo por Luke Shaw y pudo completar los pocos minutos que disputó sin mayores complicaciones. Este fue su primer partido luego de la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en febrero, ante el mismo rival, que lo tuvo alejado de las canchas durante casi todo el 2025.

La actividad de Licha previo al Mundial

En el Mundial de Qatar 2022 disputó cinco partidos y tuvo grandes actuaciones, tendrá casi siete meses para volver a su mejor forma y así llegar en buen nivel a la próxima cita mundialista, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. En una temporada donde el Manchester United solo disputará torneos domésticos, Lisandro Martínez tendrá una buena oportunidad para no llegar tan agotado desde el punto de vista físico, ya que aquellos para aquellos equipos que disputan varias competencias el calendario es una verdadera trituradora para sus jugadores.