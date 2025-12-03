Sorteo del Mundial 2026: cómo será el nuevo formato con 48 selecciones

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia de la competencia. Por primera vez, la Copa del Mundo contará con 48 selecciones , un cambio estructural aprobado por el Consejo de la FIFA y que transformará por completo la dinámica del torneo.

La Selección argentina sabrá este viernes con qué equipos compartirá la fase de grupos. El sorteo se realizará en el Centro John F. Kennedy de Washington , en la antesala de un certamen que volverá a tener a Lionel Messi como figura central, en lo que sería su sexto Mundial .

Un formato inédito con 12 grupos

La gran novedad será la creación de 12 grupos de 4 equipos, cuatro más que en el sistema utilizado desde Francia 1998. Este esquema ampliado permitirá la participación de más selecciones de todos los continentes y abrirá la puerta a nuevas sorpresas. Además de los dos primeros de cada zona, también avanzarán a la siguiente instancia los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a una ronda inédita de dieciseisavos de final, agregando profundidad y tensión al camino hacia el título.

Más partidos y un calendario cargado

El Mundial comenzará el 11 de junio y tendrá 18 días consecutivos con cuatro partidos por jornada durante la fase de grupos. Luego habrá un breve descanso antes de los duelos de 16avos, que se disputarán entre los días 20 y 23 de competencia.

Los octavos de final se jugarán en los días 25 y 26, también con cuatro encuentros diarios. Posteriormente llegarán los cuartos, las semifinales y un descanso previo a la gran final del 19 de julio, donde Argentina buscará alcanzar su cuarta estrella e igualar a Italia y Alemania.

Sede compartida y antecedentes

Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones del torneo, en lo que será la segunda Copa del Mundo con sedes compartidas, luego de Corea-Japón 2002. Aquella edición dejó un recuerdo amargo para la Argentina, que se despidió en fase de grupos pese a llegar como candidata.

Ocho partidos para ser campeón

Con el nuevo formato, el seleccionado que levante la copa deberá disputar ocho partidos:

3 en fase de grupos

5 en etapas de eliminación directa

Un recorrido más largo y exigente, que plantea un desafío adicional para todas las selecciones, incluida la campeona del mundo.