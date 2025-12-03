Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 3 de diciembre

3 de diciembre 2025 · 07:21hs
Horóscopo del miércoles 3 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para encarar tareas pendientes y resolver temas que venías postergando. La energía acompaña y te sentís más decidido y claro.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tu paciencia será clave para atravesar una jornada algo movida. En lo afectivo, llegan gestos que te devuelven tranquilidad.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación fluye mejor y podés destrabar malentendidos. Buen día para negociar, presentar ideas o reencontrarte con alguien.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Necesitás calma y poner límites. Evitá absorber problemas ajenos. La tarde trae alivio y un momento especial con alguien cercano.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu creatividad está en su punto alto. Jornada ideal para mostrarte, tomar la iniciativa o encarar un nuevo proyecto.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Orden y claridad mental. Podés resolver asuntos laborales con eficiencia y cerrar temas importantes. Buenas noticias en lo económico.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La indecisión queda atrás y encontrás una respuesta que necesitabas. En el amor, una charla cambia el rumbo de la semana.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Ideal para tomar decisiones personales o cortar con algo que ya no suma.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La energía del día te inspira. Hay avances, entusiasmo y una propuesta interesante que te mueve del lugar conocido.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Responsabilidades que se ordenan y un reconocimiento que te motiva. En lo personal, necesitás descansar y desconectar un poco.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ganas de cambiar rutinas y romper estructuras. Algo inesperado trae una oportunidad distinta para aprovechar.tWh9MQ

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad a flor de piel. Buen día para crear, descansar o estar con gente que te cuida. Evitá exigirte de más.

