Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027

El seleccionado argentino Los Pumas compartirá con Fiji, España y Canadá el grupo C del Mundial de Rugby que se disputará en Australia en 2027.

Los Pumas ya tienen el mapa inicial rumbo al Mundial de Rugby de Australia 2027. El sorteo realizado este miércoles en Sídney ubicó al seleccionado nacional en el Grupo C, junto a Fiji, España y Canadá, un cuadro con un rival de enorme jerarquía del Pacífico y dos seleccionados que vienen creciendo en la escena internacional. Será un comienzo desafiante para un equipo que llega fortalecido tras un ciclo con triunfos históricos y una identidad cada vez más consolidada.

El sorteo de la fase de Grupos de la Copa del Mundial de Rugby Australia 2027 se realizó en la madrugada de este miércoles en Sídney, y por primera vez en la historia del certamen, Los Pumas fueron cabezas de serie de esta competencia que en su próxima edición presentará un formato renovado con 24 equipos y la disputa de cruces directos que se iniciarán en una instancia de octavos de final.

Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda, Francia, Inglaterra y Argentina, los seis mejores ubicados en el ranking de la World Rugby, fueron las cabezas a partir de las cuales se organizaron los Grupos. Todas esas selecciones estuvieron en el denominado Bombo 1 . En primer lugar, Australia, aunque no fue cabeza de serie, formó parte del Grupo A por el anfitrión. Los Wallabies estarán acompañados por Nueva Zelanda, Chile y Hong Kong China.

Es así que quedó confirmado que el seleccionado argentino de rugby Los Pumas compartirá el grupo C junto a Fiji, España y Canadá. Los dirigidos por Felipe Contepomi podrían cruzarse con Uruguay en los octavos de final, mientras que en cuartos podría darse un tremendo choque frente a Irlanda, una selección con la que hay mucha historia.

Por su parte, en el Grupo B fue sorteado Sudáfrica, el bicampeón, junto a Italia, Georgia y Rumania. En tanto, Los Pumas estarán en el Grupo C y se enfrentarán a Fiji, España y Canadá. En el D, Los Teros irán en un complicado grupo frente a Escocia, Uruguay y Portugal, a su vez que en el Grupo E se cruzarán Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa. Por último, en el Grupo F jugarán Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

image El seleccionado argentino integrará el grupo D junto a España, Fiji y Canadá.

Lo único que por ahora está claro es que Australia está en el Grupo A, ya que es el país anfitrión y, por lo tanto, disputará el partido inaugural el 1 de octubre de 2027. Además, se sabe que la final se jugará en Sidney, el 13 de noviembre de ese año. Habrá entonces seis grupos de cuatro equipos cada uno. El primero, el segundo de cada zona avanzan a la fase de los octavos de final, a la cual también accederán los cuatro mejores terceros.

Los grupos del Mundial de Rugby 2027:

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania.

Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá.

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal.

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa.

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue.