Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027

El seleccionado argentino Los Pumas compartirá con Fiji, España y Canadá el grupo C del Mundial de Rugby que se disputará en Australia en 2027.

Ovación

Por Ovación

3 de diciembre 2025 · 07:39hs
Los Pumas conocen sus rivales de la Copa del Mundo de Australia 2027.

Los Pumas conocen sus rivales de la Copa del Mundo de Australia 2027.

Los Pumas ya tienen el mapa inicial rumbo al Mundial de Rugby de Australia 2027. El sorteo realizado este miércoles en Sídney ubicó al seleccionado nacional en el Grupo C, junto a Fiji, España y Canadá, un cuadro con un rival de enorme jerarquía del Pacífico y dos seleccionados que vienen creciendo en la escena internacional. Será un comienzo desafiante para un equipo que llega fortalecido tras un ciclo con triunfos históricos y una identidad cada vez más consolidada.

Los Pumas conocen sus rivales en el Mundial de Australia

El sorteo de la fase de Grupos de la Copa del Mundial de Rugby Australia 2027 se realizó en la madrugada de este miércoles en Sídney, y por primera vez en la historia del certamen, Los Pumas fueron cabezas de serie de esta competencia que en su próxima edición presentará un formato renovado con 24 equipos y la disputa de cruces directos que se iniciarán en una instancia de octavos de final.

Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda, Francia, Inglaterra y Argentina, los seis mejores ubicados en el ranking de la World Rugby, fueron las cabezas a partir de las cuales se organizaron los Grupos. Todas esas selecciones estuvieron en el denominado Bombo 1 . En primer lugar, Australia, aunque no fue cabeza de serie, formó parte del Grupo A por el anfitrión. Los Wallabies estarán acompañados por Nueva Zelanda, Chile y Hong Kong China.

Es así que quedó confirmado que el seleccionado argentino de rugby Los Pumas compartirá el grupo C junto a Fiji, España y Canadá. Los dirigidos por Felipe Contepomi podrían cruzarse con Uruguay en los octavos de final, mientras que en cuartos podría darse un tremendo choque frente a Irlanda, una selección con la que hay mucha historia.

Por su parte, en el Grupo B fue sorteado Sudáfrica, el bicampeón, junto a Italia, Georgia y Rumania. En tanto, Los Pumas estarán en el Grupo C y se enfrentarán a Fiji, España y Canadá. En el D, Los Teros irán en un complicado grupo frente a Escocia, Uruguay y Portugal, a su vez que en el Grupo E se cruzarán Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa. Por último, en el Grupo F jugarán Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

image
El seleccionado argentino integrar&aacute; el grupo D junto a Espa&ntilde;a, Fiji y Canad&aacute;.

El seleccionado argentino integrará el grupo D junto a España, Fiji y Canadá.

Lo único que por ahora está claro es que Australia está en el Grupo A, ya que es el país anfitrión y, por lo tanto, disputará el partido inaugural el 1 de octubre de 2027. Además, se sabe que la final se jugará en Sidney, el 13 de noviembre de ese año. Habrá entonces seis grupos de cuatro equipos cada uno. El primero, el segundo de cada zona avanzan a la fase de los octavos de final, a la cual también accederán los cuatro mejores terceros.

Los grupos del Mundial de Rugby 2027:

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania.

Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá.

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal.

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa.

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue.

Mundial Rugby Pumas
Noticias relacionadas
asi quedaron los cuatro bombos para el sorteo del mundial 2026: impacto para la argentina

Así quedaron los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2026: impacto para la Argentina

messi recordo a maradona en sus redes sociales

Messi recordó a Maradona en sus redes sociales

torneo oficial u19: rivadavia estiro la definicion por el titulo contra republica

Torneo Oficial U19: Rivadavia estiró la definición por el título contra República

torneo oficial prefederal: almagro a se corono campeon en san justo

Torneo Oficial Prefederal: Almagro A se coronó campeón en San Justo

Lo último

Miércoles, anticipo de verano en la ciudad de Santa Fe

Miércoles, anticipo de verano en la ciudad de Santa Fe

Colón avanza en su reestructuración: qué ocurrió en el cónclave entre Alonso y Colotto

Colón avanza en su reestructuración: qué ocurrió en el cónclave entre Alonso y Colotto

Fotomultas: casi el 60% de las infracciones a motos en la ciudad de Santa Fe incluyen la falta de casco

Fotomultas: casi el 60% de las infracciones a motos en la ciudad de Santa Fe incluyen la falta de casco

Último Momento
Miércoles, anticipo de verano en la ciudad de Santa Fe

Miércoles, anticipo de verano en la ciudad de Santa Fe

Colón avanza en su reestructuración: qué ocurrió en el cónclave entre Alonso y Colotto

Colón avanza en su reestructuración: qué ocurrió en el cónclave entre Alonso y Colotto

Fotomultas: casi el 60% de las infracciones a motos en la ciudad de Santa Fe incluyen la falta de casco

Fotomultas: casi el 60% de las infracciones a motos en la ciudad de Santa Fe incluyen la falta de casco

Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027

Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027

Torneo Oficial U19: Rivadavia estiró la definición por el título contra República

Torneo Oficial U19: Rivadavia estiró la definición por el título contra República

Ovación
Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027

Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027

Torneo Oficial Prefederal: Almagro A se coronó campeón en San Justo

Torneo Oficial Prefederal: Almagro A se coronó campeón en San Justo

Torneo Oficial U19: Rivadavia estiró la definición por el título contra República

Torneo Oficial U19: Rivadavia estiró la definición por el título contra República

Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"