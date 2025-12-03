Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Se produjo una reunión clave en Colón de tres horas Adrián Temporelli, tesorero saliente, y Hugo Carnevale, tesorero entrante. Los ecos del encuentro.

La transición dirigencial en Colón avanza, pero con un frente que genera máxima preocupación: las finanzas del club. Se llevó adelante una extensa reunión entre Adrián Temporelli, tesorero de la comisión saliente encabezada por Víctor Godano, y Hugo Carnevale, quien ocupará el mismo rol en la gestión que liderará José Alonso. El cónclave dejó una radiografía detallada del estado económico y financiero de la institución, un cuadro que dista mucho de ser alentador.

Aunque Temporelli destacó que Colón está “más ordenado y previsible” que cuando la actual dirigencia asumió, la exposición ante Carnevale dejó en claro que la situación es delicada. El Sabalero arrastra deudas de distinta índole y deberá afrontar compromisos inmediatos que rondan los 1.500.000 dólares, una cifra que obliga a la nueva comisión directiva a salir en busca de recursos desde el primer día.

Inhibición, deudas salariales y compromisos urgentes

Entre los puntos más sensibles aparece el reclamo del paraguayo Alberto Espínola, que mantiene a Colón inhibido por FIFA y exige un pago impostergable. A esto se suman las abultadas deudas con el plantel profesional, salarios y premios pendientes de varios meses, y las obligaciones económicas con los trabajadores afiliados a Utedyc.

Además, existen otros compromisos menores pero acumulados que complican aún más la tesorería, generando un panorama que la nueva dirigencia calificó de “preocupante” en el intercambio de este martes.

Auditoría y posible conferencia de prensa

Frente a este escenario, en la estructura que acompañará a Alonso crece la idea de realizar una auditoría integral apenas asuman, con el objetivo de contar con un diagnóstico técnico, documentado y verificable de la situación financiera.

Incluso, según trascendió, la nueva conducción evalúa la posibilidad de brindar una conferencia de prensa para transparentar ante los socios el estado en que reciben el club. Sería un gesto similar al que la comisión de Godano llevó adelante en enero de 2024 al comenzar su gestión, lo que en la interna se interpreta como una especie de “devolución de gentilezas”.

Un arranque condicionado

Mientras José Alonso se prepara para asumir formalmente, el aspecto económico se impone como la primera batalla. La magnitud de las deudas condicionará decisiones deportivas, movimientos del mercado de pases e incluso la ejecución de contratos dentro del club.

La transición está en marcha, pero Colón enfrenta un desafío mayúsculo: estabilizar sus cuentas en medio de un escenario financiero frágil y con urgencias que no admiten demoras.