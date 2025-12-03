Uno Santa Fe | Colón | Colón

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Se produjo una reunión clave en Colón de tres horas Adrián Temporelli, tesorero saliente, y Hugo Carnevale, tesorero entrante. Los ecos del encuentro.

Ovación

Por Ovación

3 de diciembre 2025 · 08:51hs
Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

La transición dirigencial en Colón avanza, pero con un frente que genera máxima preocupación: las finanzas del club. Se llevó adelante una extensa reunión entre Adrián Temporelli, tesorero de la comisión saliente encabezada por Víctor Godano, y Hugo Carnevale, quien ocupará el mismo rol en la gestión que liderará José Alonso. El cónclave dejó una radiografía detallada del estado económico y financiero de la institución, un cuadro que dista mucho de ser alentador.

LEER MÁS: Guillermo Ortiz, cerca de dejar Colón tras un acuerdo con la entrante comisión directiva de José Alonso

Aunque Temporelli destacó que Colón está “más ordenado y previsible” que cuando la actual dirigencia asumió, la exposición ante Carnevale dejó en claro que la situación es delicada. El Sabalero arrastra deudas de distinta índole y deberá afrontar compromisos inmediatos que rondan los 1.500.000 dólares, una cifra que obliga a la nueva comisión directiva a salir en busca de recursos desde el primer día.

Inhibición, deudas salariales y compromisos urgentes

Entre los puntos más sensibles aparece el reclamo del paraguayo Alberto Espínola, que mantiene a Colón inhibido por FIFA y exige un pago impostergable. A esto se suman las abultadas deudas con el plantel profesional, salarios y premios pendientes de varios meses, y las obligaciones económicas con los trabajadores afiliados a Utedyc.

Además, existen otros compromisos menores pero acumulados que complican aún más la tesorería, generando un panorama que la nueva dirigencia calificó de “preocupante” en el intercambio de este martes.

Auditoría y posible conferencia de prensa

Frente a este escenario, en la estructura que acompañará a Alonso crece la idea de realizar una auditoría integral apenas asuman, con el objetivo de contar con un diagnóstico técnico, documentado y verificable de la situación financiera.

Incluso, según trascendió, la nueva conducción evalúa la posibilidad de brindar una conferencia de prensa para transparentar ante los socios el estado en que reciben el club. Sería un gesto similar al que la comisión de Godano llevó adelante en enero de 2024 al comenzar su gestión, lo que en la interna se interpreta como una especie de “devolución de gentilezas”.

Un arranque condicionado

Mientras José Alonso se prepara para asumir formalmente, el aspecto económico se impone como la primera batalla. La magnitud de las deudas condicionará decisiones deportivas, movimientos del mercado de pases e incluso la ejecución de contratos dentro del club.

LEER MÁS: Colón avanza en su reestructuración: qué ocurrió en el cónclave entre Alonso y Colotto

La transición está en marcha, pero Colón enfrenta un desafío mayúsculo: estabilizar sus cuentas en medio de un escenario financiero frágil y con urgencias que no admiten demoras.

Colón Temporelli Hugo Carnevale
Noticias relacionadas
Emanuel Gigliotti rompió el silencio y contó todo lo que vivió en Colón durante un 2025 de crisis.

Emanuel Gigliotti rompió el silencio y contó todo lo que vivió en Colón durante un 2025 de crisis

Federico Jourdan aseguró que le costó mucho irse de Colón.

"La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión"

Federico Abadía, arquero de Gimnasia y Tiro, es uno de los nombres que maneja la dirigencia de Colón.

Colón busca arquero y comienzan a sonar algunos nombres

hora clave en colon: se define la contratacion de colotto como secretario deportivo

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

Lo último

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Mecheros vip argentinos en Miami: la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

"Mecheros vip argentinos en Miami": la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

Último Momento
Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Mecheros vip argentinos en Miami: la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

"Mecheros vip argentinos en Miami": la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"