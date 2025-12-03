Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

En las próximas horas Unión hará oficial la firma de contratos para dos de las joyas de Reserva, grandes protagonistas del 2025 fubtolístico.

Unión está a punto de dar un paso importante en su política de promoción de juveniles. En las próximas horas, el club anunciará la firma de los primeros contratos profesionales para Misael Aguirre y Santiago Grella, dos de los futbolistas surgidos de la cantera tatengue que ya tuvieron contacto con la Primera y que formaron parte de las últimas grandes campañas de la Reserva.

Los dos jugadores vienen entrenando desde hace meses bajo la mirada de Leonardo Madelón, quien no solo los incluyó reiteradamente en las concentraciones, sino que incluso le dio a uno de ellos su debut oficial en el primer equipo.

Misael Aguirre: proyección, gol y un convenio especial con Colón

Aguirre, nacido el 29 de octubre de 2007, llegó a Unión procedente de Colón, operación que incluyó un convenio entre ambos clubes para una futura venta. Con apenas 17 años, se convirtió en una pieza clave en la Reserva durante todo 2025.

Su producción en la Copa Proyección demuestra por qué Madelón lo señala como un proyecto inmediato:

Clausura 2025: 11 partidos – 4 goles – 1 asistencia – 832 minutos

Apertura 2025: 10 partidos – 1 gol – 543 minutos

Playoffs Apertura: 1 partido – 90 minutos

Playoffs Clausura: 2 partidos – 1 gol – 180 minutos

Total 2025: 24 partidos – 6 goles – 1 asistencia – 1.645 minutos

Unión reserva.jpg Prensa Unión

Aguirre es un jugador dinámico, con facilidad para llegar al área y capacidad para convertir, atributos que despertaron la confianza del cuerpo técnico para integrarlo progresivamente al plantel profesional.

Santiago Grella: debut en Primera y crecimiento sostenido

Grella, por su parte, dio este año un salto determinante. El 10 de octubre, en la derrota 3-1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, debutó en Primera, ingresando 34 minutos en reemplazo de Franco Fragapane.

Su temporada en Reserva también fue sólida:

Apertura 2025: 11 partidos – 1 gol – 828 minutos

Clausura 2025: 10 partidos – 2 goles – 1 asistencia – 855 minutos

Playoffs Apertura: 1 partido – 90 minutos

Playoffs Clausura: 2 partidos – 1 asistencia – 180 minutos

Total 2025: 25 partidos – 3 goles – 2 asistencias – 1.987 minutos

Santiago Grella Prensa Unión

Madelón lo considera un jugador confiable, tácticamente inteligente y con capacidad para adaptarse a distintos roles en la mitad de la cancha.

Un paso clave para la renovación del plantel

La inminente firma de contratos de Aguirre y Grella se enmarca en la necesidad del club de fortalecer su base juvenil, apostar por futbolistas formados en casa y darles continuidad a jugadores que ya demostraron estar listos para competir.

El anuncio, que se espera para los próximos días, marcará el primer movimiento de Unión de cara a un 2026 donde la renovación del plantel tendrá un rol central en la planificación deportiva.