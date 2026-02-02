Uno Santa Fe | Información General | Anmat

La Anmat prohibió varios productos cosméticos infantiles por carecer de inscripción sanitaria

Se trata de productos cosméticos infantiles que no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente en Anmat

2 de febrero 2026 · 09:30hs
Anmat prohibió la distribución de varios productos cosméticos infantiles por no estar inscriptos

Anmat prohibió la distribución de varios productos cosméticos infantiles por no estar inscriptos

Anmat informa que, a partir de la Disposición Nº 221/2026, que se publicó en el Boletín Oficial, se prohibió el el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes cosméticos infantiles:

  • Kit de belleza “PEQUEÑA PUPINA” marca “BEBÉS LLORONES”, conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, industria argentina.
  • Set de belleza “LABUBUS” sin marca, conteniendo una paleta de cuatro sombras, industria argentina.
  • Juego maquillaje trío de maquillaje artístico “LILO & STITCH” marca “PEQUEÑA DISEÑADORA”, conteniendo paleta de sombras, esmalte y labiales, cont. Neto 12 g, industria argentina.
  • Set de belleza marca “DISNEY PRINCESSES”, conteniendo un dúo de rubor, un labial y un esmalte, industria argentina.
  • Set de belleza marca “PIKU”, conteniendo una paleta de sombras, industria argentina.
  • Set de belleza marca “MY LITTLE PONY”, conteniendo un esmalte y dos labiales, industria argentina.
  • Base líquida con color marca “BICGERBOWE”, en envase rosa con dibujo y forma de oso.
  • Set de maquillaje en estuche plegable “MAKE UP SET HELLO KITTY” marca “IMAN OF NOBLE”, conteniendo paleta de sombras y rubores, cont. Neto 28 g, vencimiento: 12/29.
  • Perfume con vaporizador “SUNSHINE” marca “VICTORIOUS FINAL”, cont. Neto 88 ml.

Los productos cosméticos no contaban con la inscripción sanitaria

La medida, que aplica para todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, fue tomada luego de verificar que los productos no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente.

Al tratarse de productos ilegítimos, Anmat ordenó prohibirlos ya que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitarias pertinentes, utilizando los ingredientes permitidos por la normativa vigente.

