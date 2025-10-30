Los argentinos disfrutaron en octubre de un fin de semana largo que fue confirmado a último momento, en la previa al inicio del penúltimo mes del años, ya se aguarda por el feriado de noviembre, con la duda sobre si hay o no descanso extendido.
La decisión del Gobierno con el feriado de noviembre: ¿hay fin de semana largo?
Luego de varios cambios en el calendario oficial, hay dudas sobre cuándo y cómo es el próximo descanso extendido o feriado largo
El Gobierno de Javier Milei sorprendió con la publicación, a principio de año, del calendario oficial, en el que retiró los feriados puente con fines turísticos, modificando a muchos de ellos por “días no laborables”.
Es en este marco en que muchos trabajadores se preguntan qué pasa con el feriado por el Día de la Soberanía Nacional.
Cuándo es el próximo feriado nacional: ¿es fin de semana largo?
El próximo feriado es por el Día de la Soberanía Nacional. El 20 de noviembre cae jueves, por lo que el gobierno decidió trasladarlo al lunes 24 de noviembre, cuando será feriado, y crear un día no laborable con fines turísticos el viernes 21.
De esta manera queda confirmado el fin de semana largo de tres días para todos (del sábado 22 al lunes 24), mientras que algunos, dependiendo la actividad, podrán gozar también del viernes.
Calendario de feriados 2025 en Argentina
- Miércoles 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval
- Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Jueves 18 y viernes 19: Semana Santa.
- Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.
- Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).
- Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
- Miércoles 9 de julio: Día de la independencia.
- Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.
- Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
- Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.