Uno Santa Fe | Información General | Milei

Milei se reunirá con un grupo de gobernadores para comenzar a negociar las reformas

Será el próximo jueves por la tarde. De la misma participarán unos 17 mandatarios. Entre los temas a tratar estarán la reforma laboral y tributaria

29 de octubre 2025 · 08:32hs
Gobernadores fueron convocados por Milei para una reunión el próximo jueves 

gentileza

Gobernadores fueron convocados por Milei para una reunión el próximo jueves 

El presidente Javier Milei convocó a los gobernadores de todo el país a un encuentro que se realizará este jueves a las 17 en la Casa Rosada, con el objetivo de reactivar el diálogo político y avanzar en la instrumentación de las reformas incluidas en el Pacto de Mayo.

La reunión —que inicialmente iba a postergarse hasta diciembre— fue impulsada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quienes en los últimos días mantuvieron contactos con distintos mandatarios provinciales.

Según confirmaron fuentes oficiales, se espera la presencia de entre 15 y 17 gobernadores, aunque varios de ellos terminarán de confirmar su asistencia este miércoles. El encuentro se realizará en el Salón Norte del primer piso del Palacio de Gobierno y el Presidente estará acompañado por Francos, Catalán, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, y otros funcionarios nacionales.

Quiénes asistirán al encuentro

Entre los invitados figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).

En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo no podrá concurrir por un viaje programado, aunque enviará a su vicegobernadora, Hebe Casado. Por su parte, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) también podría sumarse al encuentro luego de mantener una reunión en el Ministerio de Economía con Caputo para tratar un conflicto con el sindicato de petroleros.

Reformas laboral y tributaria en la agenda

El objetivo central del encuentro será comenzar a discutir las reformas laboral y tributaria que el Gobierno proyecta enviar al Congreso antes de fin de año, para que sean debatidas durante la primera parte del 2026.

Fuentes de la Casa Rosada indicaron que el Ejecutivo también trabaja en la convocatoria a sesiones extraordinarias durante el verano, aunque por el momento el único tema a tratar sería el Presupuesto 2026, presentado en septiembre.

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

El Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024 por Milei y la mayoría de los gobernadores, establece una serie de principios fundacionales que buscan orientar el rumbo político y económico del país. Entre ellos se destacan:

  • La inviolabilidad de la propiedad privada.

  • El equilibrio fiscal innegociable.

  • La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI.

  • Una educación moderna y de calidad, con alfabetización plena.

  • Una reforma tributaria que baje la presión impositiva y promueva el comercio.

  • La rediscusión de la coparticipación federal para eliminar el modelo “extorsivo” actual.

  • El impulso a la explotación de los recursos naturales.

  • Una reforma laboral moderna que fomente el empleo formal.

  • Una reforma previsional sostenible, que respete los aportes de los trabajadores.

  • La apertura comercial internacional, para que Argentina recupere su protagonismo global.

• LEER MÁS: Javier Milei: "El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

Milei gobernadores reformas Casa Rosada
Noticias relacionadas
Gisela Sacaglia

Scaglia apostó al diálogo que ofreció Milei: "Provincias Unidas va a tener un rol protagónico en el Congreso"

Milei, eufórico, tras el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios.

En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

Javier Milei comenzó el acto cantando Panic Show, de La Renga.

Triunfo categórico de La Libertad Avanza en el país: Milei ganó en 16 provincias y se consolida en el Congreso

milei convoco a legisladores y gobernadores de otros partidos para acordar las reformas

Milei convocó a legisladores y gobernadores de otros partidos para acordar las reformas

Lo último

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: Tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Último Momento
Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: Tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva sensata y con mirada pyme

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva "sensata" y con mirada pyme

Gigliotti: No estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto

Gigliotti: "No estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto"

Ovación
La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso