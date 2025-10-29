Milei se reunirá con un grupo de gobernadores para comenzar a negociar las reformas

Será el próximo jueves por la tarde. De la misma participarán unos 17 mandatarios. Entre los temas a tratar estarán la reforma laboral y tributaria

Gobernadores fueron convocados por Milei para una reunión el próximo jueves

El presidente Javier Milei convocó a los gobernadores de todo el país a un encuentro que se realizará este jueves a las 17 en la Casa Rosada , con el objetivo de reactivar el diálogo político y avanzar en la instrumentación de las reformas incluidas en el Pacto de Mayo .

La reunión —que inicialmente iba a postergarse hasta diciembre— fue impulsada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y el ministro del Interior, Lisandro Catalán , quienes en los últimos días mantuvieron contactos con distintos mandatarios provinciales.

Según confirmaron fuentes oficiales, se espera la presencia de entre 15 y 17 gobernadores, aunque varios de ellos terminarán de confirmar su asistencia este miércoles. El encuentro se realizará en el Salón Norte del primer piso del Palacio de Gobierno y el Presidente estará acompañado por Francos, Catalán, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, y otros funcionarios nacionales.

Quiénes asistirán al encuentro

Entre los invitados figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).

En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo no podrá concurrir por un viaje programado, aunque enviará a su vicegobernadora, Hebe Casado. Por su parte, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) también podría sumarse al encuentro luego de mantener una reunión en el Ministerio de Economía con Caputo para tratar un conflicto con el sindicato de petroleros.

Reformas laboral y tributaria en la agenda

El objetivo central del encuentro será comenzar a discutir las reformas laboral y tributaria que el Gobierno proyecta enviar al Congreso antes de fin de año, para que sean debatidas durante la primera parte del 2026.

Fuentes de la Casa Rosada indicaron que el Ejecutivo también trabaja en la convocatoria a sesiones extraordinarias durante el verano, aunque por el momento el único tema a tratar sería el Presupuesto 2026, presentado en septiembre.

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

El Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024 por Milei y la mayoría de los gobernadores, establece una serie de principios fundacionales que buscan orientar el rumbo político y económico del país. Entre ellos se destacan:

La inviolabilidad de la propiedad privada .

El equilibrio fiscal innegociable .

La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI.

Una educación moderna y de calidad , con alfabetización plena.

Una reforma tributaria que baje la presión impositiva y promueva el comercio.

La rediscusión de la coparticipación federal para eliminar el modelo “extorsivo” actual.

El impulso a la explotación de los recursos naturales .

Una reforma laboral moderna que fomente el empleo formal.

Una reforma previsional sostenible , que respete los aportes de los trabajadores.

La apertura comercial internacional, para que Argentina recupere su protagonismo global.

