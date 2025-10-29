Uno Santa Fe | Información General | Ansés

Ansés: cronograma de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés dio a conocer el cronograma de pagos para el penúltimo mes del año con aumento incluido. Las fechas y los incrementos en esta nota

29 de octubre 2025 · 08:20hs
El cronograma de pagos de Ansés

Gemini IA Google

El cronograma de pagos de Ansés

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el cronograma de pagos de noviembre, que incluye a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares (Suaf). El cronograma comenzará el 10 de noviembre con las pensiones no contributivas (PNC), jubilaciones mínimas y beneficiarios de la AUH.

Luego continuará con quienes perciben haberes superiores al mínimo.

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago ingresando a Mi Ansés con Cuil y clave personal o consultando el calendario oficial en anses.gob.ar.

Aumento de haberes y bono de Ansés en noviembre

En noviembre, los jubilados recibirán un incremento de 2,1%, en línea con la inflación de septiembre. Este ajuste se aplica de acuerdo con la disposición vigente que actualiza las prestaciones de manera mensual con un rezago de dos meses.

Con este aumento, la jubilación mínima pasará a $333.150,65, mientras que el bono de $70.000 continuará vigente, por lo que el total que recibirán los jubilados será de $403.150,65.

Montos actualizados para jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 + bono de $70.000)
  • Puam (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,52 ($266.520,52 + bono de $70.000)
  • PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 + bono de $70.000)
  • PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 + bono de $70.000)

Montos de la AUH y AUE en noviembre

  1. AUH: $119.714,29 (se cobra el 80%: $95.771,43)
  2. AUE: $119.714,29 (se cobra el 80%: $95.771,43)
  3. AUH con discapacidad: $389.808,61 (se cobra el 80%: $311.846,89)

Cronograma de pagos de Ansés en noviembre 2025

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

  1. DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  2. DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  3. DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  4. DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  5. DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  6. DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  7. DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  8. DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  9. DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
  10. DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre
  11. Jubilaciones que superan el haber mínimo
  12. DNI terminados en 0 y 1: viernes 21 de noviembre
  13. DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
  14. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
  15. DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
  16. DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones no contributivas (PNC)

  1. DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre
  2. DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre
  3. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre
  4. DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre
  5. DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre
  6. Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF
  7. DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  8. DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  9. DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  10. DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  11. DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  12. DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  13. DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  14. DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  15. DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
  16. DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre
Ansés cronograma jubilados AUH noviembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

El grupo de cumbia santafesino Los Palmeras

Crisis en Los Palmeras: despidieron a todos los músicos y crece la incertidumbre

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

voy a 190: el estremecedor audio antes del tragico choque que dejo nueve muertos en misiones

"Voy a 190": el estremecedor audio antes del trágico choque que dejó nueve muertos en Misiones

Lo último

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: Tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Último Momento
Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: Tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva sensata y con mirada pyme

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva "sensata" y con mirada pyme

Gigliotti: No estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto

Gigliotti: "No estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto"

Ovación
La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso