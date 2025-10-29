Ansés: cronograma de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés dio a conocer el cronograma de pagos para el penúltimo mes del año con aumento incluido. Las fechas y los incrementos en esta nota

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el cronograma de pagos de noviembre , que incluye a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares (Suaf). El cronograma comenzará el 10 de noviembre con las pensiones no contributivas (PNC), jubilaciones mínimas y beneficiarios de la AUH.

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago ingresando a Mi Ansés con Cuil y clave personal o consultando el calendario oficial en anses.gob.ar.

Aumento de haberes y bono de Ansés en noviembre

En noviembre, los jubilados recibirán un incremento de 2,1%, en línea con la inflación de septiembre. Este ajuste se aplica de acuerdo con la disposición vigente que actualiza las prestaciones de manera mensual con un rezago de dos meses.

Con este aumento, la jubilación mínima pasará a $333.150,65, mientras que el bono de $70.000 continuará vigente, por lo que el total que recibirán los jubilados será de $403.150,65.

Montos actualizados para jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 + bono de $70.000)

Puam (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,52 ($266.520,52 + bono de $70.000)

PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 + bono de $70.000)

PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 + bono de $70.000)

Montos de la AUH y AUE en noviembre

AUH: $119.714,29 (se cobra el 80%: $95.771,43) AUE: $119.714,29 (se cobra el 80%: $95.771,43) AUH con discapacidad: $389.808,61 (se cobra el 80%: $311.846,89)

Cronograma de pagos de Ansés en noviembre 2025

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre Jubilaciones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: viernes 21 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones no contributivas (PNC)