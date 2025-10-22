Uno Santa Fe | Información General | feriado

Se viene el próximo feriado con un fin de semana largo para algunos y extralargo para otros: ¿cuánto falta?

Cuando el peso del año se hace sentir, la consulta al calendario para descubrir otro feriado, una pausa más inmediata genera expectativa

22 de octubre 2025 · 11:03hs
El próximo feriado de noviembre

gentileza

El próximo feriado de noviembre

A solo dos meses de llegar al final de 2025 y con la carga propia del último período del año, en el horizonte cercano emerge un feriado que se convertirá en un fin de semana extralargo, al menos para algunos.

fin de semana largo feriado turismo.jpg

Noviembre se presenta como el mes con más chances para armar una escapada corta, previa a las vacaciones de verano. Es que el viernes 21 de noviembre se suma como día no laborable con fines turísticos, creando un puente ideal para sumarse al feriado del lunes 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.

Soberanía Nacional 2.jpg

Claro que en el caso del viernes 21 de noviembre (día no laborable con fines turísticos) la chance de no concurrir a los lugares de trabajo queda supeditada a la voluntad del empleador. Por eso, el fin de semana será “extralargo”, solo para aquellos que cuenten con esta posibilidad. El resto, solo accederá a la modalidad “fin de semana largo”, sumando a sábado y domingo, el feriado del 24 de noviembre.

También diciembre traerá un par de días para poner el stop, antes de despedir a 2025. El lunes 8 de diciembre, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, es una fecha clave antes de la vorágine de las fiestas.

Finalmente, el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, será el último feriado del año. Habrá que esperar un año más –diciembre de 2026– para que ese día festivo caiga en día viernes y nos regale un fin de semana largo adicional.

feriado extralargo fin de semana noviembre Día de la Soberanía Nacional
Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Colapinto dio marcha atrás: Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

