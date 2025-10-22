Se viene el próximo feriado con un fin de semana largo para algunos y extralargo para otros: ¿cuánto falta?

Cuando el peso del año se hace sentir, la consulta al calendario para descubrir otro feriado, una pausa más inmediata genera expectativa

A solo dos meses de llegar al final de 2025 y con la carga propia del último período del año, en el horizonte cercano emerge un feriado que se convertirá en un fin de semana extralargo , al menos para algunos .

Noviembre se presenta como el mes con más chances para armar una escapada corta, previa a las vacaciones de verano. Es que el viernes 21 de noviembre se suma como día no laborable con fines turísticos, creando un puente ideal para sumarse al feriado del lunes 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional .

Claro que en el caso del viernes 21 de noviembre (día no laborable con fines turísticos) la chance de no concurrir a los lugares de trabajo queda supeditada a la voluntad del empleador. Por eso, el fin de semana será “extralargo”, solo para aquellos que cuenten con esta posibilidad. El resto, solo accederá a la modalidad “fin de semana largo”, sumando a sábado y domingo, el feriado del 24 de noviembre.

También diciembre traerá un par de días para poner el stop, antes de despedir a 2025. El lunes 8 de diciembre, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, es una fecha clave antes de la vorágine de las fiestas.

Finalmente, el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, será el último feriado del año. Habrá que esperar un año más –diciembre de 2026– para que ese día festivo caiga en día viernes y nos regale un fin de semana largo adicional.