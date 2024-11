La defensa del líder de Los Monos negó los hábeas corpus que acusa el Gobierno: "Nunca se autopercibió mujer"

Sin embargo, la defensa del condenado narcotraficante afirmó que Cantero no hizo ninguna presentación judicial en la que haya señalado que se autopercibía mujer. Sí, aseguró que meses atrás se declaró bisexual para que le permitan ingresar a un hombre y a una mujer a la cárcel federal de Marcos Paz, petición que fue denegada.

“Nunca se autopercibió mujer, no quiso cambiar de género, ni cambiarse de nombre, ni solicitar así un traslado a otra cárcel u a otro sector del penal. Se declaró bisexual y ya hubo un fallo de la Justicia de Morón que habló de eso. Sí pasó que en un momento le negaron el ingreso a un hombre a la cárcel de Marcos Paz porque no los unía una relación familiar ni sentimental, entonces Cantero lo que hizo fue hacer una presentación personal en el área social del penal donde pedía casarse con él para que lo autoricen, cosa que no ocurrió”, explicó el abogado Leonel Iesari a Rosario3.

Hábeas corpus solicitados

El defensor particular agregó que el planteo fue hecho por el mismo jefe de Los Monos al área social del complejo penitenciario de Marcos Paz, “no mediante un hábeas corpus”. “Ahí, el régimen de visitas lo plantea el interno. En caso de una negativa se puede canalizar a través de un juzgado, pero acá no se llegó a eso”, remarcó.

Guille cantero guillermo los monos narcotrafico rosario juicio 4.jpg Ariel Máximo Cantero, conocido como Guille Cantero, el líder de la banda "Los Monos" procesada por narcotráfico en Rosario. Google

“Sí se presentaron y en varias oportunidades hábeas corpus relacionados con las condiciones de detención, a las visitas mediante blindex o sobre la ropa, pero nada que ver con un casamiento o un cambio de género”, concluyó.

Bullrich señaló que las presentaciones hechas –y rechazadas por la Justicia– por el narcotraficante tenían por objeto “volver a ganar el poder que estaba perdiendo”, según declaraciones suyas que publicó este jueves Infobae.

“Nosotros apelamos los diez hábeas corpus desde el mismo Servicio Penitenciario. Dimos la instrucción y los diez fueron rechazados. Hay que reconocer que hay un sistema que está empezando a cambiar. Este «garantismo zafaronista» que le hubiera dado, automáticamente, esa capacidad de cambio de sexo, sin evaluar la política criminal que esta persona está queriendo plantear”, expresó la ministra en una entrevista que dio la semana pasada en La Nación Más.

Bullrich, sobre la banda de Los Menores

En tanto, el pasado martes Bullrich también dijo que Guille Cantero realizó una advertencia durante el nuevo juicio que se le sigue en la Justicia Federal por un secuestro extorsivo y narcotráfico. “Tengan cuidado con la banda de Los Menores porque puede matar a un fiscal”, aseguró la ministra que dijo el jefe de Los Monos.

Lo cierto es que tanto desde el Ministerio Público Fiscal como desde la defensa de Cantero le bajaron el precio a la declaración de Cantero sobre la organización criminal de barrio 7 de Septiembre. Un grupo que cobró renombre como posible ejecutor del crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte.

“Lo dijo entendiendo que a él le arman causas por ser Guille Cantero; que no estaba más en la calle (haciendo referencia al territorio). Y que en la televisión había visto menciones a Los Menores y que él no sabe si un día matan a un fiscal, o cualquier cosa por el estilo”, señalaron desde el entorno de Cantero.