La inflación de agosto fue del 1,7% y marcó su nivel más bajo en 14 meses

El INDEC informó que el índice de precios cayó 0,4 puntos porcentuales respecto de julio. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló un 21,3% y en la comparación interanual llegó al 33,5%.

Inflación de agosto. El índice de precios fue del 1,7%, el nivel más bajo en 14 meses.

La inflación de agosto de 2026 fue del 1,7% , según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

El dato representa una caída de 0,4 puntos porcentuales respecto del 2,1% registrado en julio y constituye el registro mensual más bajo de los últimos 14 meses . El antecedente inmediato se remonta a junio de 2025, cuando el IPC había sido del 1,6% .

Con el resultado de agosto, la inflación acumuló un aumento del 21,3% en lo que va de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,5%.

Vivienda encabezó los aumentos

La división que registró el mayor incremento durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%.

En segundo lugar se ubicó Educación, que aumentó 2,5%.

En el otro extremo, Recreación y cultura no registró variaciones, mientras que Prendas de vestir y calzado mostró una baja del 0,6%.

Qué pasó con los precios regulados y estacionales

Dentro de las categorías del IPC, los precios regulados aumentaron 2,2%, impulsados principalmente por electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas.

La inflación núcleo se ubicó en 1,8%, con subas vinculadas principalmente a alquileres de la vivienda y servicios culturales.

Los precios estacionales, en cambio, registraron una variación negativa del 0,9%, debido fundamentalmente a menores precios de paquetes turísticos y prendas de vestir.

Alimentos también tuvo incidencia

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una incidencia importante en la variación mensual del IPC.

Dentro del rubro se destacaron los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, frutas y pan y cereales.

El comportamiento de los alimentos continúa siendo uno de los principales factores a seguir por su peso dentro del consumo de los hogares.

El dato de agosto marca así una nueva desaceleración del IPC y lleva la inflación mensual al nivel más bajo desde junio de 2025, aunque los aumentos registrados en vivienda, servicios regulados y alimentos siguen mostrando diferencias importantes entre los distintos componentes del índice.