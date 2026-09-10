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Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Walter Samuel, el histórico colaborador de Lionel Scaloni, finalizará su vínculo en diciembre y no continuará en 2027. Su objetivo es dirigir un equipo en Europa.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 15:58hs
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Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina cuando finalice su contrato el próximo 30 de diciembre. El exdefensor, integrante del equipo de trabajo de Lionel Scaloni desde hace ocho años, tomó la decisión de iniciar una nueva etapa profesional como entrenador. Su intención es continuar preparándose durante los próximos meses para asumir un equipo europeo en 2027.

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Un ciclo marcado por títulos históricos

La salida de Samuel se producirá independientemente de lo que suceda con la continuidad de Scaloni al frente de la Albiceleste. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya conoce la determinación del exdefensor, quien cerrará una etapa que comenzó hace ocho años y que estuvo marcada por los mayores éxitos de la historia reciente del seleccionado.

Durante su paso por el cuerpo técnico nacional, Samuel fue parte de cuatro conquistas: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y nuevamente la Copa América 2024.

Además, integró el proceso que alcanzó el tercer puesto en la Copa América 2019 y también acompañó al seleccionado durante el camino que terminó con el subcampeonato en el Mundial de Norteamérica 2026.

A los 48 años, el excentral considera que llegó el momento de dejar el rol de asistente y asumir un nuevo desafío. Después de haber acumulado una importante experiencia internacional junto al seleccionado, buscará trasladar todo ese aprendizaje a su propia carrera como director técnico.

El nuevo desaf&iacute;o de Walter Samuel tras ocho a&ntilde;os junto a Scaloni en la Selecci&oacute;n Argentina

El nuevo desafío de Walter Samuel tras ocho años junto a Scaloni en la Selección Argentina

El desafío de convertirse en entrenador

Samuel tiene decidido comenzar su recorrido como entrenador principal en Europa. Para eso, continuará capacitándose durante los próximos meses con la intención de estar preparado para hacerse cargo de un equipo a partir de 2027.

La decisión supone un cambio significativo para quien durante tantos años ocupó un papel secundario dentro del cuerpo técnico de la Selección. Ahora buscará construir su propio camino y dejar de acompañar desde el banco para convertirse en la máxima autoridad deportiva de un plantel.

Mientras tanto, todavía no está definido qué ocurrirá con Pablo Aimar y Roberto Ayala, los otros integrantes históricos del grupo de colaboradores de Scaloni. Ambos forman parte de la estructura del seleccionado, aunque deberán analizar sus próximos pasos profesionales de acuerdo con el futuro del proyecto y la eventual continuidad del entrenador.

La salida de Samuel representa así el cierre de una etapa de enorme trascendencia para la Selección Argentina. El exdefensor se marcha después de haber sido parte de un ciclo que consiguió cuatro títulos y que ahora le abre la puerta a un nuevo desafío: dirigir y comenzar a escribir su propia historia como entrenador.

Walter Samuel Selección Argentina entrenador
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