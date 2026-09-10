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El Indec difundirá la inflación de agosto: Javier Milei espera un buen dato

El Indec difunde este jueves la variación del costo de vida de agosto que recuperaría el sendero a la baja

10 de septiembre 2026 · 10:42hs
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El Indec difundirá la inflación de agosto: Javier Milei espera un buen dato

El Indec difundirá la inflación de agosto: Javier Milei espera un buen dato

Tras la difusión de una serie de muy malos indicadores económicos, el presidente Javier Milei espera que este jueves el Indec le otorgue una bocanada de oxígeno a su plan económico al difundir la inflación de agosto que, de acuerdo a estimaciones privadas, retomaría el sendero bajista.

Las proyecciones de las principales consultoras privadas y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubican la inflación de agosto de 2026 entre el 1,4% y el 1,9%, con un consenso generalizado de que se mantendrá por debajo de la barrera del 2%.

  • Fundación Libertad y Progreso1,4%
  • EcoGo1,5% - 1,7%
  • C&T Asesores Económicos1,5% - 1,7%
  • Orlando J. Ferreres & Asociados1,5% - 1,7%
  • Analytica1,5% - 1,7%
  • REM (Mediana del Banco Central)1,7%
  • IPC CABA (Referencia previa)1,7%
  • Equilibra1,9%Invecq1,9%
  • Abeceb 1,8%
  • LCG 1,8%
  • Invecq, 1,9%

Aspectos claves del IPC de agosto

  • Impulso a la baja: La desaceleración en alimentos y bebidas, sumada a incrementos moderados en servicios regulados respecto a meses previos, explica la contención del índice.

  • Indicador de CABA: La inflación en la Ciudad de Buenos Aires cerró en 1,7% para agosto, anticipando la tendencia que suele reflejar el dato nacional.

  • Proyección anual: La mediana de los analistas en el REM del BCRA proyecta que la inflación acumulará un 30,0% hacia fines de 2026.

Si bien la medición de la inflación en la ciudad de Buenos Aires tiene características propias debido a que pondera en mayor medida la variación de los servicios, lo importante para la proyección nacional es la tendencia.

Los informes de las consultoras privadas arrojan un rango de suba de precios para agosto entre 1,4% la más optimista y 1,9% la más pesimista.

La proyección de inflación según el Banco Central

Por su parte, el REM del Banco Central donde intervienen casi 40 analistas dio un promedio de 1,7%. El resultado es fundamental para el gobierno porque sería uno de los pocos indicadores favorables, más allá de que estará lejos de “empezar con cero” como había prometido Milei.

Por otra parte, la inflación de agosto definirá los aumentos de jubilaciones, pensiones y otras actualizaciones de ayudas sociales del mes de octubre.

Indec Javier Milei Inflación agosto IPC Banco Central
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