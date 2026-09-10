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Elecciones 2027: cuándo se elige al presidente y cuáles son las eventuales fechas del calendario electoral

El Código Nacional Electoral ya estipuló las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), las elecciones generales y un posible balotaje.

10 de septiembre 2026 · 10:41hs
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Elecciones 2027: cuándo se elige al próximo presidente y cuáles son las fechas claves del calendario electoral

Elecciones 2027: cuándo se elige al próximo presidente y cuáles son las fechas claves del calendario electoral

Las elecciones presidenciales de 2027 tendrán su jornada central en octubre, y el cronograma electoral podría incluir las Paso y una eventual segunda vuelta. En base a información del Código Nacional Electoral, las elecciones generales están previstas para el domingo 24 de octubre de 2027, fecha en la que se elegirá al próximo presidente y vicepresidente de la Nación.

Ese mismo día también se renovarán bancas de la Cámara de Diputados y del Senado, en una jornada que marcará el punto central del calendario electoral nacional.

El proceso comenzaría entre abril y mayo, período en el que se producirá el inicio del año electoral y deberá realizarse la convocatoria oficial a los comicios.

Para junio está previsto el cierre de alianzas y la posterior presentación de los precandidatos que buscarán competir por los distintos espacios políticos.

Uno de los puntos que todavía podría modificar el cronograma son las Paso

Uno de los puntos que todavía podría modificar el calendario son las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

En caso de mantenerse vigentes, las primarias nacionales se realizarían el domingo 8 de agosto de 2027, de acuerdo con el esquema electoral previsto.

El cronograma de las elecciones 2027

Las principales fechas previstas para el proceso electoral son:

  • Abril-mayo: inicio del año electoral y convocatoria oficial.
  • Junio: cierre de alianzas y presentación de precandidaturas.
  • 8 de agosto: Paso, en caso de mantenerse vigentes.
  • Septiembre: inicio de la campaña oficial.
  • 24 de octubre: elecciones generales.
  • Noviembre: eventual segunda vuelta presidencial.
  • 10 de diciembre: asunción de las nuevas autoridades.

Las elecciones generales se realizan el cuarto domingo de octubre, por lo que en 2027 la fecha prevista es el 24 de ese mes.

Para ganar la Presidencia en primera vuelta, una fórmula deberá conseguir más del 45% de los votos o alcanzar al menos el 40% y superar por más de 10 puntos porcentuales a la segunda.

Si ninguna fórmula alcanza esas condiciones, los dos candidatos más votados deberán disputar un balotaje, que tendrá que realizarse dentro de los 30 días posteriores a las elecciones generales.

Qué puede cambiar en el calendario electoral

El esquema todavía podría sufrir modificaciones, principalmente por el futuro de las Paso, cuya eliminación o suspensión alteraría una de las principales instancias previstas para agosto.

Otro factor serán las elecciones provinciales. En 2027 también se elegirán 21 gobernadores y cada distrito podrá determinar si celebra sus comicios locales junto con las elecciones nacionales o los desdobla.

De esta manera, la actividad electoral podría comenzar en algunas provincias desde abril y extenderse durante buena parte del año.

El proceso nacional culminará el 10 de diciembre de 2027, cuando se produzca el traspaso de mando presidencial y asuman las nuevas autoridades electas.

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