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Dato revelador: Colón remata, insiste y busca la llave que le falta para recuperarse

Colón aparece entre los destacados de la Primera Nacional por el valor de las situaciones que genera con sus remates

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 17:05hs
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Dato revelador: Colón remata, insiste y busca la llave que le falta para recuperarse

Prensa Colón

Colón necesita que la pelota entre. Parece una obviedad, pero en el momento que atraviesa cobra todavía más fuerza. El Sabalero tiene por delante una parada determinante ante Godoy Cruz y llega a Mendoza con la obligación de volver a sumar para no alejarse de su objetivo.

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Colón, con el arco entre ceja y ceja

En la previa, un dato permite poner la lupa sobre una de las características que todavía conserva el equipo: la búsqueda constante del arco rival. El relevamiento de @DataMoroni, elaborado con datos de Wyscout, ubica a Colón cuarto entre los equipos con mayor xG generado cada 100 remates, con un registro de 11,6. Por delante aparecen Tristán Suárez, Deportivo Madryn y Atlanta.

Colón necesita que sus remates tenga mayor destino de red.

Colón necesita que sus remates tenga mayor destino de red.

Además, el Sabalero acumula 313 remates y 36,30 de xG, una cifra que refleja una importante presencia ofensiva. Es decir, el problema no parece estar en la falta de intención ni en la cantidad de veces que intenta llegar al arco. La cuestión pasa por otro lado: rematar no alcanza si después falta eficacia.

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Ahí puede encontrarse una de las explicaciones para el presente de Colón. El equipo mantiene esa voracidad por buscar el arco contrario, pero necesita transformar una mayor cantidad de esas oportunidades en goles para que la producción se traduzca en puntos.

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Ante Godoy Cruz, la misión será encontrar esa efectividad que hoy aparece como la pieza que falta. Porque Colón sigue pateando. Ahora necesita que esos remates empiecen a pesar mucho más en la recta final de la Primera Nacional.

Colón Godoy Cruz Primera Nacional
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