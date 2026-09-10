Una Leona en el centro de la polémica: Victoria Granatto aclaró sus dichos sobre Messi

La campeona mundial con Las Leonas habló tras las críticas por sus dichos sobre el mensaje de Messi y aseguró que nunca quiso menospreciar al capitán argentino.

Victoria Granatto decidió romper el silencio luego de varios días marcada por la polémica que generaron sus declaraciones sobre Lionel Messi. La campeona mundial con Las Leonas utilizó sus redes sociales para explicar sus dichos, cuestionó la interpretación que se hizo de sus palabras y aseguró que su intención nunca fue desmerecer al astro rosarino ni el valor de su saludo.

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La explicación de Granatto tras sus declaraciones

La polémica se originó después de una entrevista que Granatto brindó a ESPN Hockey tras la consagración de Las Leonas en el Mundial 2026 de Bélgica y Países Bajos. Consultada por el mensaje que Messi había enviado al seleccionado argentino, la jugadora expresó una mirada crítica sobre la importancia que algunas compañeras le dieron al saludo.

“A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada”, había manifestado la delantera. Luego destacó la importancia de figuras históricas del hockey argentino como Luciana Aymar y Mercedes Margalot.

Sus palabras generaron una fuerte reacción en redes sociales. Granatto recibió críticas, hostigamiento y amenazas, situación que incluso la llevó a colocar su cuenta de Instagram en privado.

Una semana después, decidió expresarse nuevamente mediante sus stories y sostuvo que una parte de aquella entrevista fue interpretada de manera diferente a lo que quiso transmitir.

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto”, comenzó su descargo. Y agregó: “Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”.

La Leona Victoria Granatto rompió el silencio tras la polémica por sus dichos sobre Messi.

“Me parece absurdo tener que contarles la admiración que tenemos por Messi”

Granatto aclaró que sus palabras buscaban reivindicar a las referentes del hockey y no cuestionar el reconocimiento hacia Messi. “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte”, explicó.

En ese sentido, destacó especialmente la importancia que tuvo para el plantel el mensaje del capitán de la Selección Argentina de fútbol después de la conquista mundialista.

“Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo”, sostuvo. Además, remarcó que el saludo las hizo muy felices y que lo van a extrañar.

La jugadora también apuntó contra la forma en que se difundieron sus declaraciones y consideró que existió una intención de perjudicarla: “Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más”.

Finalmente, Granatto quiso separar a sus compañeras de la controversia y asumió personalmente la responsabilidad por lo expresado durante aquella entrevista. “Mis palabras y mis declaraciones son solamente mías”, aclaró, al tiempo que agradeció a quienes comprendieron su mensaje desde el primer momento.