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San Lorenzo recibió un nuevo embargo por una deuda vinculada a los hermanos Pittón

San Lorenzo afronta tres nuevos embargos por deudas heredadas: el reclamo por los hermanos Pittón supera los 225 mil dólares y se suman Maroni y Reniero.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 16:52hs
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San Lorenzo recibió un nuevo embargo por una deuda vinculada a los hermanos Pittón

San Lorenzo atraviesa un nuevo capítulo de su delicada situación financiera tras recibir tres embargos vinculados con deudas de gestiones anteriores. Uno de los reclamos tiene como protagonista a Alan Ignacio Poch, representante de Bruno y Mauro Pittón, y asciende a más de 225 mil dólares entre capital, intereses y costas, dentro de un escenario económico crítico.

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El reclamo por los hermanos Pittón

El segundo de los tres nuevos embargos tiene como protagonista a Alan Ignacio Poch, representante de Bruno y Mauro Pittón, quienes llegaron a San Lorenzo en 2019, durante la gestión de Matías Lammens y con Marcelo Tinelli como vicepresidente.

La Justicia dispuso un embargo sobre ingresos que San Lorenzo recibe mediante la empresa encargada, desde 2024, de administrar el cobro de cuotas sociales, aranceles, abonos y entradas.

El reclamo presentado por Poch alcanza los 175.000 dólares, mientras que a esa cifra se sumaron otros 52.500 dólares en concepto de intereses y costas. De esta manera, la ejecución judicial vinculada a los hermanos Pittón supera los 225 mil dólares.

La situación representa un nuevo frente que la actual dirigencia deberá atender dentro del proceso de regularización de obligaciones heredadas de administraciones anteriores.

Maroni, Reniero y un pasivo millonario

El caso de Poch no es el único que golpeó recientemente las finanzas del Ciclón. Gonzalo Maroni también consiguió un embargo por una deuda correspondiente a su paso por la institución. La medida asciende a 261.250 dólares, a los que se agregaron 83.000 dólares en honorarios profesionales por el juicio y su posterior ejecución.

El tercer expediente está relacionado con Independiente de Villa del Rosario, club donde Nicolás Reniero comenzó su carrera. La institución santafesina reclama derechos de formación que quedaron pendientes tras la transferencia del delantero a Racing en 2019.

En este último caso, el embargo alcanza los 68.678.400 pesos, más otros 105 millones de pesos correspondientes a intereses y costas, cifra que equivale aproximadamente a 113.145 dólares.

Entre los tres expedientes, los reclamos superan los 650 mil dólares, profundizando el complejo panorama financiero de San Lorenzo. La dirigencia encabezada por Marcelo Culotta ubicó recientemente el pasivo de la institución por encima de los 67 millones de dólares.

Mientras tanto, la conducción trabaja en la elaboración de planes de pago y acuerdos para intentar ordenar las obligaciones pendientes y evitar que nuevas ejecuciones judiciales continúen afectando el funcionamiento cotidiano del club.

San Lorenzo embargo Pittón
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