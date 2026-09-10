Leones de Rosario, club de la familia Messi, apuesta por la construcción de su estadio

Leones de Rosario, que debuta este año en la Primera C y es presidido por Matías Messi, presentó el proyecto de construcción de su futuro estadio

Leones de Rosario , que debuta este año en la Primera C y es presidido por Matías Messi , presentó el proyecto de construcción de su futuro estadio . El plan fue mostrado por el director deportivo, Daniel Quinteros, quien aseguró que se trata de un proyecto integral y se desarrollará en la comuna de Alvear.

Así, el club que marcha en la tercera posición de la zona B de la Primera C dejaría de ser local en el complejo polideportivo Jorge Griffa, propiedad de Newell's, para pasar a tener su propio estadio.

Con 11 años de historia, y luego de una polémica inclusión por invitación en la cuarta categoría del fútbol argentino para clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leones de Rosario busca seguir creciendo y ya proyecta tener una casa propia.

Fundado en la localidad de Alvear, el club disputó sus primeros partidos como local en el campo deportivo del Colegio Sagrado Corazón de Rosario, para luego pasar a un predio en la comuna mencionada, en el que consiguió sus primeros éxitos en la Asociación Rosarina de Fútbol.

Con la llegada de la afiliación, ninguno de los dos recintos cumplía con las condiciones mínimas impuestas por la AFA, por lo que se mudaron, en primera instancia, al estadio Antonio Di Giácomo, propiedad de Unión de Arroyo Seco, para luego establecerse en una cancha auxiliar del predio Jorge Griffa de la Lepra.

Con el club en gran crecimiento durante los últimos años, el intendente de Alvear, Carlos Pighin, ya había comentado haber recibido consultas privadas para el levantamiento de un estadio, que el director deportivo Daniel Quinteros presentó como proyecto en las últimas horas.

Dentro de lo mencionado, el dirigente destacó que la idea contempla crear un “escenario multifunción” que tenga impacto en la zona de Alvear y Arroyo Seco con espacio para distintas actividades y espectáculos culturales, además de recitales, que permitan darle actividad a la infraestructura durante la mayor parte del año.

Con la intención de que el mismo “esté terminado en un par de años para que todos puedan verlo”, Daniel Quinteros también remarcó la propuesta de levantar un microestadio dentro del predio del club, que permita sumar categorías menores ya que, en lo que va del año, más de 550 chicos se acercaron a realizar pruebas formativas en la institución.