La inflación de los trabajadores fue del 2% en mayo y acumula 32,6% interanual

A horas de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo por parte del Indec, el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) estimó una inflación del 2 %, con fuertes incrementos en educación, salud y alimentos

A pocas horas de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, los pronósticos privados anticipan una nueva desaceleración mensual de la inflación . El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) informó un alza de 2 % el mes pasado y un acumulado interanual del 32,6 % .

El informe del IET destaca que las mayores subas en mayo se dieron en educación (3,1 %) , salud (2,9 %) y alimentos (2,5 %) . Las menores variaciones se registraron en prendas de vestir y calzado (0,5 %) y transporte (1 %) . La denominada “inflación de los trabajadores” desaceleró cuatro décimas respecto de la medición de abril.

Dólar y subsidios

Fabián Amico, coordinador del IET, atribuyó la desaceleración a que “el gobierno continuó con su política de estabilidad cambiaria”, aunque alertó que el tipo de cambio “pareció regresar a una senda alcista hacia fines de mayo, alentada por la formación de activos externos”.

“Los subsidios impedirán transitoriamente una suba de los rubros del IPC vinculados al alza del petróleo y el gas, pero, en algún momento, cuando se quiten los subsidios, la suba de tarifas deberá reconocer que en abril los segmentos del índice mayorista, como petróleo y gas, subieron un 23 % en el mes”, indicó.

Y agregó que “esta dinámica conspira contra la mejora de los salarios reales y limita las posibilidades de recuperación del consumo y del nivel de actividad”.

El impacto por hogares

La inflación de mayo afectó más a los hogares de menores ingresos (2,1 % en los deciles 1 y 2), mientras que en el acumulado de doce meses impactó más en los ingresos altos (32,9 % en el decil 10).

En ramas de ocupación, sectores de bajos ingresos como servicio doméstico (2,08 %) y hoteles y restaurantes (2,04 %) enfrentaron las mayores subas.

Este jueves, el Indec difundirá el IPC de mayo y la valorización mensual de las canastas básica alimentaria y básica total, indicadores clave para medir la evolución de la inflación y la pobreza.

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