A pocas horas de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, los pronósticos privados anticipan una nueva desaceleración mensual de la inflación. El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) informó un alza de 2 % el mes pasado y un acumulado interanual del 32,6 %.
La inflación de los trabajadores fue del 2% en mayo y acumula 32,6% interanual
A horas de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo por parte del Indec, el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) estimó una inflación del 2 %, con fuertes incrementos en educación, salud y alimentos
El informe del IET destaca que las mayores subas en mayo se dieron en educación (3,1 %), salud (2,9 %) y alimentos (2,5 %). Las menores variaciones se registraron en prendas de vestir y calzado (0,5 %) y transporte (1 %). La denominada “inflación de los trabajadores” desaceleró cuatro décimas respecto de la medición de abril.
Dólar y subsidios
Fabián Amico, coordinador del IET, atribuyó la desaceleración a que “el gobierno continuó con su política de estabilidad cambiaria”, aunque alertó que el tipo de cambio “pareció regresar a una senda alcista hacia fines de mayo, alentada por la formación de activos externos”.
“Los subsidios impedirán transitoriamente una suba de los rubros del IPC vinculados al alza del petróleo y el gas, pero, en algún momento, cuando se quiten los subsidios, la suba de tarifas deberá reconocer que en abril los segmentos del índice mayorista, como petróleo y gas, subieron un 23 % en el mes”, indicó.
Y agregó que “esta dinámica conspira contra la mejora de los salarios reales y limita las posibilidades de recuperación del consumo y del nivel de actividad”.
El impacto por hogares
La inflación de mayo afectó más a los hogares de menores ingresos (2,1 % en los deciles 1 y 2), mientras que en el acumulado de doce meses impactó más en los ingresos altos (32,9 % en el decil 10).
En ramas de ocupación, sectores de bajos ingresos como servicio doméstico (2,08 %) y hoteles y restaurantes (2,04 %) enfrentaron las mayores subas.
Este jueves, el Indec difundirá el IPC de mayo y la valorización mensual de las canastas básica alimentaria y básica total, indicadores clave para medir la evolución de la inflación y la pobreza.
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