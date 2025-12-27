Arsenal venció a Brighton y mantiene el liderazgo en la Premier League

Un gran triunfo obtuvo Arsenal en condición de local ante Brighton por 2-1, que le permite liderar en la Premier League con dos puntos de ventaja

El Arsenal le ganó 2-1 como al Brighton y mantuvo el liderazgo en la Premier League, donde le saca dos puntos de ventaja a su escolta, que es el Manchester City, luego de 18 fechas disputadas.

Los goles de Arsenal los hicieron el mediocampista noruego Martin Odegaard y el delantero italiano Georginio Rutter, este último en contra, mientras que para Brighton descontó el mediocampista paraguayo Diego Gómez.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos del primer tiempo con una buena definición al primer palo de Odegaard, quien probó desde el borde del área. Ya en el complemento, el equipo local empezó a liquidar el encuentro a los siete minutos, cuando Rutter se hizo un insólito gol en contra.

Finalmente, Brighton descontó luego de que Gómez definiera solo en el área tras cazar un rebote, pero no fue suficiente y se fue del Emirates Stadium con las manos vacías.

Este resultado le permitió al Arsenal llegar a los 42 puntos y mantener el liderazgo en la Premier League, ya que unas horas antes el Manchester City le había ganado 2-1 al Nottingham Forest y le había arrebatado la primera posición de manera momentánea. El Brighton, por su parte, está 12° con 24 puntos y desaprovechó una gran oportunidad para meterse entre los 10 primeros.

Así, Arsenal quedó en la cima del torneo con 42 puntos, mientras que los Ciudadanos de Pep Guardiola son escoltas con 40 unidades. En la próxima jornada, los de Arteta recibirán al Aston Villa el martes 30 de diciembre y los Citizens irán contra Southampton el jueves 1° de enero de 2026.