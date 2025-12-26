Uno Santa Fe | Información General | cristina kirchner

Qué es un íleo posoperatorio, el cuadro que presentó Cristina Kirchner tras la cirugía de apendicitis

La expresidenta fue sometida a una cirugía por apendicitis en el sanatorio Otamendi; permanecerá internada por una complicación

26 de diciembre 2025 · 12:59hs
Cristina Kirchner permanecerá internada en el Sanatorio Otamendi

Cristina Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi por síntomas compatibles con un íleo posoperatorio luego de ser sometida a una cirugía por apendicitis el sábado pasado. Así lo informaron en el último parte médico del nosocomio del 24 de diciembre y se espera que haya un nuevo parte médico en las próximas horas.

La extitular del Ejecutivo tuvo un cuadro de dolor abdominal en su departamento en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Fue asistida allí y luego trasladada al centro de salud, donde fue diagnosticada con una apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Esa noche fue intervenida quirúrgicamente con éxito. Hasta el martes pasado, la expresidenta evolucionaba “dentro de los parámetros esperables”.

Sin embargo, el nuevo parte médico indicó que tendría un posible cuadro de “íleo posoperatorio”. El cuadro se caracteriza por la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

“Informamos que Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo”, señaló el parte médico firmado por la directora médica del establecimiento, Marina Lanfraconi.

La autoridad del sanatorio informó que la expresidenta continúa bajo “tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal” y que no presenta fiebre hasta el momento. “Se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”, sumó.

La titular del PJ permanece en una habitación individual, donde recibió la visita de familiares directos, como su hijo Máximo Kirchner, según confirmaron a La Nación voceros del diputado nacional y doble jefe de La Cámpora y el PJ bonaerense. En tanto, se excusaron de certificar que Florencia Kirchner haya visitado a su madre.

Cristina Kirchner ya había sido intervenida quirúrgicamente en el sanatorio Otamendi en 2021, cuando fue sometida a una histerectomía. Esta fue la última operación que sufrió antes de este sábado.

Anteriormente, también tuvo otras intervenciones por problemas de salud: en 2012, cuando todavía era presidenta, se sometió a una operación en la que le extirparon un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Un año más tarde, le removieron una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. También tuvo otras intervenciones por patologías varias, pero de menor gravedad.

