Carnaval 2026: cuándo cae el primer fin de semana largo del año

El próximo fin de semana XXL está programado para el mes de febrero. Cuáles son el resto de los feriados en el año

Terminada la Navidad, ya muchos se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo . Aunque muy cerca se ubica el feriado de Año Nuevo el 1 de enero, la jornada cae un jueves, por lo que será un solo día de descanso.

El primer fin de semana largo para 2026 será el de Carnaval , recién en el mes de febrero. En esta oportunidad será un descanso extra bastante largo , ya que se habrá dos días feriados consecutivos que se suman a un fin de semana.

Cuándo es el fin de semana largo de Carnaval 2026

El fin de semana largo de Carnaval está programado para el lunes 16 y el martes 17 de febrero para este 2026.

Entonces, habrá un descanso XXL de cuatro días, si se combina con el sábado 14 y domingo 15. Además de la fiesta y los disfraces, el fin de semana largo de Carnaval es ideal para planear una escapada dentro del país.

>> Leer más: Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

¿Cuándo son los fines de semana largo en 2026?

Además del fin de semana largo por los feriados de Carnval, el resto de los días de descanso confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:

Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril de 2026 , feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo

y viernes , feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo Viernes primero de mayo de 2026, feriado del Día del Trabajador

feriado del Día del Trabajador Lunes 25 de mayo de 2026, feriado del Día de la Revolución de Mayo

feriado del Día de la Revolución de Mayo Lunes 17 de agosto de 2026, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre, feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre de 2026, feriado del Día de la Soberanía Nacional

feriado del Día de la Soberanía Nacional Viernes 25 de diciembre de 2026, feriado de Navidad

Por otra parte, el decreto 614/2025 habilita al gobierno a fijar un feriado en el lunes inmediato posterior o el último viernes previo de una fecha trasladable si es sábado o domingo, aunque en 2026 no hay días que coincidan con esta definición. No obstante, en las próximas semanas pueden sumarse otro fin de semana largo a la agenda si se modifica la correspondencia del feriado del miércoles 17 de junio de 2026 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

¿Qué diferencia hay entre un día no laborable y un feriado?

Los días no laborables son jornadas de descanso en la administración pública nacional, las escuelas, bancos, empresas de seguros y actividades afines. A diferencia de los feriados nacionales, cada empleador puede decidir si se trabaja o no. De hacerlo, los trabajadores no recibirán un pago doble por la tarea ni tendrán francos compensatorios u otros beneficios contemplados por leyes o convenios colectivos.