Uno Santa Fe | Información General | Carnaval

Carnaval 2026: cuándo cae el primer fin de semana largo del año

El próximo fin de semana XXL está programado para el mes de febrero. Cuáles son el resto de los feriados en el año

27 de diciembre 2025 · 09:38hs
Cuándo será el feriado de Carnaval

Cuándo será el feriado de Carnaval

Terminada la Navidad, ya muchos se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo. Aunque muy cerca se ubica el feriado de Año Nuevo el 1 de enero, la jornada cae un jueves, por lo que será un solo día de descanso.

El primer fin de semana largo para 2026 será el de Carnaval, recién en el mes de febrero. En esta oportunidad será un descanso extra bastante largo, ya que se habrá dos días feriados consecutivos que se suman a un fin de semana.

Cuándo es el fin de semana largo de Carnaval 2026

El fin de semana largo de Carnaval está programado para el lunes 16 y el martes 17 de febrero para este 2026.

Entonces, habrá un descanso XXL de cuatro días, si se combina con el sábado 14 y domingo 15. Además de la fiesta y los disfraces, el fin de semana largo de Carnaval es ideal para planear una escapada dentro del país.

>> Leer más: Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

¿Cuándo son los fines de semana largo en 2026?

Además del fin de semana largo por los feriados de Carnval, el resto de los días de descanso confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:

  • Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril de 2026, feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo
  • Viernes primero de mayo de 2026, feriado del Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo de 2026, feriado del Día de la Revolución de Mayo
  • Lunes 17 de agosto de 2026, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre, feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Viernes 20 de noviembre de 2026, feriado del Día de la Soberanía Nacional
  • Viernes 25 de diciembre de 2026, feriado de Navidad

Por otra parte, el decreto 614/2025 habilita al gobierno a fijar un feriado en el lunes inmediato posterior o el último viernes previo de una fecha trasladable si es sábado o domingo, aunque en 2026 no hay días que coincidan con esta definición. No obstante, en las próximas semanas pueden sumarse otro fin de semana largo a la agenda si se modifica la correspondencia del feriado del miércoles 17 de junio de 2026 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

¿Qué diferencia hay entre un día no laborable y un feriado?

Los días no laborables son jornadas de descanso en la administración pública nacional, las escuelas, bancos, empresas de seguros y actividades afines. A diferencia de los feriados nacionales, cada empleador puede decidir si se trabaja o no. De hacerlo, los trabajadores no recibirán un pago doble por la tarea ni tendrán francos compensatorios u otros beneficios contemplados por leyes o convenios colectivos.

Carnaval feriado fin de semana largo
Noticias relacionadas
la justicia efectivizo el traspaso de acciones de vicentin al grupo grassi

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Cristina Kirchner permanecerá internada en el Sanatorio Otamendi

Qué es un íleo posoperatorio, el cuadro que presentó Cristina Kirchner tras la cirugía de apendicitis

Las vacaciones de los argentinos acotadas por la crisis económica

Verano austero: casi 80% de los argentinos se queda sin vacaciones por la crisis

horror en la plata: asesino al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Lo último

Manchester City ganó y se mantiene segundo en la Premier League

Manchester City ganó y se mantiene segundo en la Premier League

Con gol y asistencia de Nico Paz, Como goleó a Lecce y se ilusiona en la Serie A

Con gol y asistencia de Nico Paz, Como goleó a Lecce y se ilusiona en la Serie A

Un equipo argentino no jugará la Copa Libertadores en su estadio

Un equipo argentino no jugará la Copa Libertadores en su estadio

Último Momento
Manchester City ganó y se mantiene segundo en la Premier League

Manchester City ganó y se mantiene segundo en la Premier League

Con gol y asistencia de Nico Paz, Como goleó a Lecce y se ilusiona en la Serie A

Con gol y asistencia de Nico Paz, Como goleó a Lecce y se ilusiona en la Serie A

Un equipo argentino no jugará la Copa Libertadores en su estadio

Un equipo argentino no jugará la Copa Libertadores en su estadio

Arsenal venció a Brighton y mantiene el liderazgo en la Premier League

Arsenal venció a Brighton y mantiene el liderazgo en la Premier League

Las vacaciones de Franco Colapinto en Argentina

Las vacaciones de Franco Colapinto en Argentina

Ovación
Las fotos del casamiento de Kevin Zenón, con la presencia de los jugadores de Boca

Las fotos del casamiento de Kevin Zenón, con la presencia de los jugadores de Boca

El Torneo Regional del Litoral tiene definido su formato y el fixture

El Torneo Regional del Litoral tiene definido su formato y el fixture

El segundo nivel del Regional del Litoral tiene todo diagramado

El segundo nivel del Regional del Litoral tiene todo diagramado

Las vacaciones de Franco Colapinto en Argentina

Las vacaciones de Franco Colapinto en Argentina

Rescindió contrato con Colón y se convirtió en refuerzo de Quilmes

Rescindió contrato con Colón y se convirtió en refuerzo de Quilmes

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"