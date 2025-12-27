Rescindió contrato con Colón y se convirtió en refuerzo de Quilmes

José Barreto rescindió hace un tiempo su contrato con Colón y en las últimas horas fue anunciado como nuevo refuerzo de Quilmes

José Barreto es nuevo jugador de Quilmes. El delantero rescindió su contrato con Colón y solo resta la firma para convertirse oficialmente en futbolista del Cervecero.

Hay que recordar que Barreto fue dirigido por Alfredo Grelak en San Telmo durante 2024, ciclo en el que el Candombero realizó una buena campaña.

De hecho, durante el Torneo de la Primera Nacional 2024, Barreto fue uno de los goleadores del equipo convirtiendo siete goles y brindando dos asistencias.

En el último año con la camiseta del Sabalero, Barreto no logró convertir goles y no se pudo afianzar en una temporada muy irregular, por lo que buscará relanzar su carrera en el conjunto del Sur.