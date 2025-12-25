Uno Santa Fe | Información General | Seguridad

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Alejandra Monteoliva envió un mensaje destinado a todos los efectivos de las fuerzas federales desde el Comando Unificado de Rosario.

25 de diciembre 2025 · 11:12hs
La secretaria de Seguridad de la Nación

Rosario 3

La secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva compartió un particular saludo navideño. A la medianoche, la funcionaria envió un mensaje destinado a todos los efectivos de las fuerzas federales desde el Comando Unificado de Rosario.

Monteoliva, que hace menos de un mes reemplazó a Patricia Bullrich en el Gabinete de Javier Milei, tenía previsto además recorrer algunos barrios de la ciudad. La ministra estuvo con el secretario de Seguridad Martín Ferlauto, el director de Normativa y Enlace Judicial Germán Pugnaloni, y el comandante Claudio Brilloni, jefe de Gendarmería Nacional.

Por otra parte, en sus redes sociales, también hizo una publicación. "¡Muchas felicidades y bendecida Navidad para todos! Que sea un renacer de esperanza, fe y unión", fue el texto que acompañó al breve video donde se la puede ver a la cordobesa agradeciendo el trabajo y el compromiso de los efectivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2003843137148797173?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2003843137148797173%7Ctwgr%5E76cffcd2e14fe7ff516c03cfe1a7b21052aa3134%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fpolitica%2Fla-ministra-seguridad-hizo-un-particular-saludo-la-navidad-rosario-n10236820.html&partner=&hide_thread=false

Quién es Alejandra Monteoliva

De 55 años, Alejandra Monteoliva es oriunda de Córdoba y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de dicha provincia. También realizó una maestría en Colombia, país en el que trabajó como consultora en diferentes organizaciones durante 19 años, incluyendo la Policía Nacional de Colombia, donde se desempeñó en el área de formación.

En 2012 fue designada como ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la gestión de José Manuel de la Sota, pero renunció un año despúes, luego del acuartelamiento policial ocurrido en diciembre de 2013, un hecho que marcó la administración de la Sota y que tuvo grandes consecuencias políticas.

Su primer paso por el gobierno nacional ocurrió en 2015, también de la mano de Patricia Bullrich, quien la designó como directora nacional del Sistema de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos).

Hasta hace un mes, Monteoliva se desempeñaba como Secretaria de Seguridad Nacional de Bullrich (una virtual viceministra) desde diciembre de 2023, y desde ese puesto tuvo un rol importante en el desarrollo del Plan Bandera, un programa del gobierno nacional para combatir al narcotráfico en Rosario.

Seguridad ministra Rosario
Noticias relacionadas
El menú de la mesa de Navidad tuvo aumentos de precio respecto al año pasado

Cuánto aumentó el menú de Navidad desde las fiestas del año pasado

El oro que estaba en el Banco Central de la República Argentina, con un destino incierto

¿Dónde está el oro del Banco Central?: el envío de lingotes al exterior no quedó registrado en ningún contrato

Cristina Kirchner pasará la Nochebuena internada

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Papá Noél ya está en camino, en su reparto de regalos por el mundo

Papá Noel ya salió del Polo Norte a repartir sus regalos: cómo seguirlo minuto a minuto

Lo último

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Último Momento
Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Ovación
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"