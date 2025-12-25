Cuánto aumentó el menú de Navidad desde las fiestas del año pasado

Uno Santa Fe | Información General | menú

Carne vacuna, gaseosas y pan dulce lideran el aumento de precios del menú navideño. Cuánto subieron los productos para la tradicional celebración

25 de diciembre 2025 · 12:00hs
El menú de la mesa de Navidad tuvo aumentos de precio respecto al año pasado



El tradicional menú de Navidad para la celebración familiar tuvo un aumento de hasta 44% interanual, con incrementos más significativos en carne, gaseosas y pan dulce, según un estudio privado. Cuánto subieron los precios desde las fiestas del año pasado.

La consultora Focus Market analizó la evolución de precios de los productos que constituyen un menú navideño para cuatro personas, tomando en cuenta tres categorías: económico, intermedio y prémium, que constan de plato principal, postre, mesa dulce y brindis, en cada caso.

fiestas Navidad mesa navideña

"Los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos, tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado", detalló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Menú económico

El menú económico este año 2025 cuesta $98.266, y está conformado por un plato principal con lechón, gaseosa cola (tercera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo y 1/2 de helado de pote, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra.

Los productos que más aumentaron en el menú económico

  • pan dulce con frutas 44%
  • budín sin frutas 27%
  • espumante de ananá 25%

Por otro lado, los productos que menos aumentaron son helado de pote 1,5kg –24%, sidra –3%, y ensalada de papa y huevo 4%.

Menú de Navidad intermedio

El menú intermedio este año 2025 suma $196.599 y está formado por un plato principal con asado del centro, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo de helado artesanal, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos, 1 budín con chips de chocolate, 1 garrapiñada de maní, 1 turrón de almendras, 1 espumante de fresa y 1 champagne.

"El pan dulce con frutos secos viene afectado por la suba del precio de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyo costo se ve directamente influido por el movimiento del tipo de cambio y la inflación internacional en alimentos”, explicó Di Pace.

Entre los productos que más aumentaron en el menú intermedio se encuentran: gaseosa cola (primera marca) 58%, asado del centro 46%, y pan dulce con frutos secos 42%. Por otro lado, los productos que menos aumentaron son ensalada de papa y huevo 4%, vino tinto clásico 10%, y champagne extra brut 15%.

Menú prémium

Por último, el menú prémium este año suma $314.768, formado por un plato principal con peceto entero prémium, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo de helado artesanal, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos y frutas (panadería), 1 stollen alemán, 1 torta de frutos secos, 1 turrón español blando de yema con maní, 1 sidra prémium y 1 champán prémium.

menú Navidad celebración pan dulce champán

Entre los productos que más aumentaron en el menú prémium se encuentran: peceto entero prémium 62%, gaseosa cola (primera marca) 58%, y champán primera marca 56%. Por otro lado, los productos que menos aumentaron son torta de frutos secos 7%, y vino cabernet sauvignon 9%.

En comparación interanual, la cena económica pasó de $87.127 en 2024 a $98.266 en 2025, con un incremento de 13%; la cena intermedia pasó de $141.770 en 2024 a $196.599 en 2025, con una suba de 39%; y la cena prémium pasó de $218.651 en 2024 a $314.768 en 2025, con un aumento de 44%, concluyó el informe.

menú Navidad celebración aumento Pan Dulce fiestas
