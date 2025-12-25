Uno Santa Fe | Ovación | Navidad

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Los jugadores de Colón y Unión mostraron su lado más humano, al compartir momentos vividos en Navidad junto a sus familiares. Las imágenes.

Ovación

Por Ovación

25 de diciembre 2025 · 09:36hs
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

En una breve pausa antes de volver a enfocarse de lleno en los desafíos deportivos de la próxima temporada, los planteles de Colón y Unión aprovecharon la Navidad para compartir momentos íntimos y familiares, lejos de la exigencia cotidiana de los entrenamientos y la competencia.

Navidad en clave familiar en Colón

En el mundo rojinegro, varios futbolistas compartieron postales navideñas que reflejaron un clima de calma y unión. Tomás Paredes celebró la Nochebuena junto a su mujer y su pequeña hija, en una imagen cargada de ternura.

LEER MÁS: Kevin Zenón, Europa y una chance clave: Unión mira a la Premier y sueña con alivio económico

Por su parte, Zahir Yunis mostró un costado bien familiar acompañado por sus dos hijas mellizas, protagonistas absolutas de una fecha especial.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.23.47 AM
WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.23.17 AM

También Zahir Ibarra eligió compartir la celebración junto a su pareja, disfrutando de un momento de descanso antes de encarar un año que promete exigencias fuertes para el plantel sabalero.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.22.34 AM
WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.22.08 AM

Las publicaciones dejaron en claro que, más allá de la presión deportiva y del proceso de reconstrucción que atraviesa el club, el grupo aprovechó la festividad para recargar energías en su círculo más cercano.

Unión y una Nochebuena entre afectos

Del lado tatengue, las redes sociales también reflejaron una Navidad atravesada por los afectos. Rafael Profini celebró junto a su familia, en una postal clásica Navidad.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.21.45 AM
WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.21.26 AM

En tanto, Ezequiel Cañete, quien dejará de pertenecer a Unión el próximo 31 de diciembre, pasó la Nochebuena acompañado por su mujer y sus dos hijos, en lo que fue una celebración especial en medio de una etapa de cierre y balance personal.

LEER MÁS: Colón habría preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de Primera

Por último, Mateo Del Blanco aportó una cuota de simpatía al mostrar su festejo junto a su familia y su inseparable perrito salchicha, que también fue parte de la escena navideña.

Recargar energías antes de volver

Tanto en Colón como en Unión, la Navidad sirvió como un paréntesis necesario para compartir con los seres queridos, bajar revoluciones y encarar con renovadas energías lo que viene. En pocos días, el fútbol volverá a ser protagonista, pero por una noche, la prioridad fue la familia, los afectos y el disfrute puertas adentro.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.21.01 AM
WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.20.34 AM
Navidad Colón Unión
Noticias relacionadas
Importantes daños ocasionados en el comedor de la empresa Cargill. Foto: Rosario 3

Fuerte temporal de Nochebuena en el sur provincial: voladura de techos y destrozos en Alvear

Compras sobre el cierre y cuidando el bolsillo: las ventas de Navidad dejaron buenas sensaciones en el comercio santafesino

Compras sobre el cierre y cuidando el bolsillo: las ventas de Navidad dejaron buenas sensaciones en el comercio santafesino

la sinceridad de lebron james sobre jugar en navidad: prefiero estar en mi casa

La sinceridad de LeBron James sobre jugar en Navidad: "Prefiero estar en mi casa"

Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Las postales de los centros comerciales santafesinos: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Lo último

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Último Momento
Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Ovación
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"