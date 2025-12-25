Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Los jugadores de Colón y Unión mostraron su lado más humano, al compartir momentos vividos en Navidad junto a sus familiares. Las imágenes.

En una breve pausa antes de volver a enfocarse de lleno en los desafíos deportivos de la próxima temporada, los planteles de Colón y Unión aprovecharon la Navidad para compartir momentos íntimos y familiares, lejos de la exigencia cotidiana de los entrenamientos y la competencia.

En el mundo rojinegro, varios futbolistas compartieron postales navideñas que reflejaron un clima de calma y unión. Tomás Paredes celebró la Nochebuena junto a su mujer y su pequeña hija, en una imagen cargada de ternura.

LEER MÁS: Kevin Zenón, Europa y una chance clave: Unión mira a la Premier y sueña con alivio económico

Por su parte, Zahir Yunis mostró un costado bien familiar acompañado por sus dos hijas mellizas, protagonistas absolutas de una fecha especial.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.23.47 AM

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.23.17 AM

También Zahir Ibarra eligió compartir la celebración junto a su pareja, disfrutando de un momento de descanso antes de encarar un año que promete exigencias fuertes para el plantel sabalero.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.22.34 AM

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.22.08 AM

Las publicaciones dejaron en claro que, más allá de la presión deportiva y del proceso de reconstrucción que atraviesa el club, el grupo aprovechó la festividad para recargar energías en su círculo más cercano.

Unión y una Nochebuena entre afectos

Del lado tatengue, las redes sociales también reflejaron una Navidad atravesada por los afectos. Rafael Profini celebró junto a su familia, en una postal clásica Navidad.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.21.45 AM

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.21.26 AM

En tanto, Ezequiel Cañete, quien dejará de pertenecer a Unión el próximo 31 de diciembre, pasó la Nochebuena acompañado por su mujer y sus dos hijos, en lo que fue una celebración especial en medio de una etapa de cierre y balance personal.

LEER MÁS: Colón habría preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de Primera

Por último, Mateo Del Blanco aportó una cuota de simpatía al mostrar su festejo junto a su familia y su inseparable perrito salchicha, que también fue parte de la escena navideña.

Recargar energías antes de volver

Tanto en Colón como en Unión, la Navidad sirvió como un paréntesis necesario para compartir con los seres queridos, bajar revoluciones y encarar con renovadas energías lo que viene. En pocos días, el fútbol volverá a ser protagonista, pero por una noche, la prioridad fue la familia, los afectos y el disfrute puertas adentro.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 9.21.01 AM