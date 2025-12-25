El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Colón realizó una publicación en sus redes sociales, donde le habló a sus hinchas con motivo de la llegada de la Navidad.

En la previa de la Navidad, Colón eligió saludar a su gente con un mensaje que rápidamente se volvió cercano, representativo y fiel a su identidad. A través de sus redes sociales oficiales, el club rojinegro dejó un saludo cargado de sentido de pertenencia, apelando a los códigos culturales que unen a los sabaleros más allá del fútbol.

“ Les deseamos a todos los Sabaleros una excelente noche y una muy feliz Navidad ”, fue el inicio del posteo, acompañado por emojis festivos y los colores que identifican al club. Pero el mensaje no se quedó solo en el saludo formal: fue más allá y buscó reforzar la esencia popular que caracteriza a Colón.

LEER MÁS: Colón habría preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de Primera

“No dejemos de respetar nuestra esencia: somos de Colón, escuchamos cumbia, tomamos porrón y, a la hora de brindar, hagámoslo con nuestra copa”, expresaron los community managers, en un tono distendido, auténtico y bien sabalero. Una forma de reafirmar la identidad rojinegra desde lo cotidiano, desde lo barrial y desde el sentimiento que atraviesa generaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2003994971750518994&partner=&hide_thread=false Les deseamos a todos los Sabaleros una excelente noche y una muy feliz navidad.



No dejemos de respetar nuestra esencia: somos de Colón, escuchamos cumbia, tomamos porrón y, a la hora de brindar, hagamoslo con nuestra copa. Pasenlo lindo.



Atte: los CMs pic.twitter.com/YiFiXfgql6 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) December 25, 2025

El cierre, con un simple pero cálido “Pásenlo lindo”, firmado por “los CMs” y acompañado por corazones rojos y negros, terminó de consolidar un mensaje que fue bien recibido por los hinchas, quienes rápidamente reaccionaron con comentarios, compartidos y muestras de afecto.

LEER MÁS: Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

En tiempos de balances y expectativas, Colón eligió una vez más hablarle de igual a igual a su gente, reforzando ese vínculo especial que lo distingue: una identidad que no se negocia y que también se celebra en Navidad.