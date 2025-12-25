En la previa de la Navidad, Colón eligió saludar a su gente con un mensaje que rápidamente se volvió cercano, representativo y fiel a su identidad. A través de sus redes sociales oficiales, el club rojinegro dejó un saludo cargado de sentido de pertenencia, apelando a los códigos culturales que unen a los sabaleros más allá del fútbol.
El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia
Colón realizó una publicación en sus redes sociales, donde le habló a sus hinchas con motivo de la llegada de la Navidad.
Por Ovación
El mensaje de Colón por la Navidad
“Les deseamos a todos los Sabaleros una excelente noche y una muy feliz Navidad”, fue el inicio del posteo, acompañado por emojis festivos y los colores que identifican al club. Pero el mensaje no se quedó solo en el saludo formal: fue más allá y buscó reforzar la esencia popular que caracteriza a Colón.
“No dejemos de respetar nuestra esencia: somos de Colón, escuchamos cumbia, tomamos porrón y, a la hora de brindar, hagámoslo con nuestra copa”, expresaron los community managers, en un tono distendido, auténtico y bien sabalero. Una forma de reafirmar la identidad rojinegra desde lo cotidiano, desde lo barrial y desde el sentimiento que atraviesa generaciones.
El cierre, con un simple pero cálido “Pásenlo lindo”, firmado por “los CMs” y acompañado por corazones rojos y negros, terminó de consolidar un mensaje que fue bien recibido por los hinchas, quienes rápidamente reaccionaron con comentarios, compartidos y muestras de afecto.
En tiempos de balances y expectativas, Colón eligió una vez más hablarle de igual a igual a su gente, reforzando ese vínculo especial que lo distingue: una identidad que no se negocia y que también se celebra en Navidad.