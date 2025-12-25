Uno Santa Fe | Colón | Colón

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Colón realizó una publicación en sus redes sociales, donde le habló a sus hinchas con motivo de la llegada de la Navidad.

Ovación

Por Ovación

25 de diciembre 2025 · 12:29hs
El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

En la previa de la Navidad, Colón eligió saludar a su gente con un mensaje que rápidamente se volvió cercano, representativo y fiel a su identidad. A través de sus redes sociales oficiales, el club rojinegro dejó un saludo cargado de sentido de pertenencia, apelando a los códigos culturales que unen a los sabaleros más allá del fútbol.

El mensaje de Colón por la Navidad

Les deseamos a todos los Sabaleros una excelente noche y una muy feliz Navidad”, fue el inicio del posteo, acompañado por emojis festivos y los colores que identifican al club. Pero el mensaje no se quedó solo en el saludo formal: fue más allá y buscó reforzar la esencia popular que caracteriza a Colón.

LEER MÁS: Colón habría preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de Primera

No dejemos de respetar nuestra esencia: somos de Colón, escuchamos cumbia, tomamos porrón y, a la hora de brindar, hagámoslo con nuestra copa”, expresaron los community managers, en un tono distendido, auténtico y bien sabalero. Una forma de reafirmar la identidad rojinegra desde lo cotidiano, desde lo barrial y desde el sentimiento que atraviesa generaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2003994971750518994&partner=&hide_thread=false

El cierre, con un simple pero cálido “Pásenlo lindo”, firmado por “los CMs” y acompañado por corazones rojos y negros, terminó de consolidar un mensaje que fue bien recibido por los hinchas, quienes rápidamente reaccionaron con comentarios, compartidos y muestras de afecto.

LEER MÁS: Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

En tiempos de balances y expectativas, Colón eligió una vez más hablarle de igual a igual a su gente, reforzando ese vínculo especial que lo distingue: una identidad que no se negocia y que también se celebra en Navidad.

Colón Navidad Redes Sociales
Noticias relacionadas
la trama secreta de por que se cayo la llegada de martin pino a colon

La trama secreta de por qué se cayó la llegada de Martín Pino a Colón

buenas caras y mejores noticias: colon empieza a mirar hacia adelante

Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

el posteo de colon que agito el mercado: el tunel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

el mensaje de colon sobre la navidad: este ano todos pedimos lo mismo...

El mensaje de Colón sobre la Navidad: "Este año todos pedimos lo mismo..."

Lo último

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Último Momento
Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Ovación
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"