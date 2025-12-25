Uno Santa Fe | Ovación | Liga Santafesina

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

La Liga Santafesina de Fútbol le bajó el telón a la temporada 2025 con una jornada de premiación a los destacados en el predio Nery Alberto Pumpido.

Ovación

Por Ovación

25 de diciembre 2025 · 10:05hs
Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

LSF

La Liga Santafesina de Fútbol le puso punto final a la temporada 2025 con una emotiva jornada de premiación que se llevó a cabo este martes en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, ubicada en el predio Nery Pumpido. Sin partidos en agenda, la tarde estuvo dedicada a reconocer el esfuerzo, el compromiso y el rendimiento de quienes fueron protagonistas a lo largo de todo el año.

En un clima festivo y de celebración, se entregaron distinciones a futbolistas de las ramas Femenina y Masculina, además de los reconocimientos a campeones y subcampeones, las vallas menos vencidas y a los máximos goleadores de las distintas competencias disputadas durante el 2025. Cada premio representó el cierre simbólico de una temporada cargada de emociones y competencia en los diferentes torneos organizados por la Casa Madre.

Las particularidades del evento de la Liga Santafesina

El evento contó con una importante presencia de clubes, deportistas y familiares, que acompañaron con entusiasmo y algarabía cada entrega. Desde la Liga Santafesina se destacó especialmente el acompañamiento de padres y madres, piezas fundamentales en el desarrollo del fútbol regional, y el compromiso permanente de las instituciones que forman parte de la estructura liguista.

De esta manera, la Liga Santafesina bajó el telón de un nuevo año de actividad, reafirmando su rol como eje del fútbol en la región y dejando postales de una gran tarde vivida en su casa, que marcó el cierre oficial de las competencias 2025.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Imágenes: Gentileza de Cintia Giuntini para Capitanas,

Liga Santafesina Pumpido Luque
Noticias relacionadas
El equipo argentino va en busca de su primer título en este torneo.

Pampas develó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Manuel Bernstein, ex capitán de Pampas, se sumó a la franquicia litoraleña.

Capibaras XV tiene su primer plantel para afrontar el Súper Rugby Américas

franco balbi, una pieza clave de union reflejada en los numeros

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

caffaro: la gente de boca nos empuja en todos los partidos

Cáffaro: "La gente de Boca nos empuja en todos los partidos"

Lo último

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Último Momento
Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Ovación
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"