Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

La Liga Santafesina de Fútbol le bajó el telón a la temporada 2025 con una jornada de premiación a los destacados en el predio Nery Alberto Pumpido.

La Liga Santafesina de Fútbol le puso punto final a la temporada 2025 con una emotiva jornada de premiación que se llevó a cabo este martes en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, ubicada en el predio Nery Pumpido. Sin partidos en agenda, la tarde estuvo dedicada a reconocer el esfuerzo, el compromiso y el rendimiento de quienes fueron protagonistas a lo largo de todo el año.

En un clima festivo y de celebración, se entregaron distinciones a futbolistas de las ramas Femenina y Masculina , además de los reconocimientos a campeones y subcampeones , las vallas menos vencidas y a los máximos goleadores de las distintas competencias disputadas durante el 2025. Cada premio representó el cierre simbólico de una temporada cargada de emociones y competencia en los diferentes torneos organizados por la Casa Madre.

Las particularidades del evento de la Liga Santafesina

El evento contó con una importante presencia de clubes, deportistas y familiares, que acompañaron con entusiasmo y algarabía cada entrega. Desde la Liga Santafesina se destacó especialmente el acompañamiento de padres y madres, piezas fundamentales en el desarrollo del fútbol regional, y el compromiso permanente de las instituciones que forman parte de la estructura liguista.

De esta manera, la Liga Santafesina bajó el telón de un nuevo año de actividad, reafirmando su rol como eje del fútbol en la región y dejando postales de una gran tarde vivida en su casa, que marcó el cierre oficial de las competencias 2025.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Imágenes: Gentileza de Cintia Giuntini para Capitanas,