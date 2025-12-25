Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

La situación contractual de Ignacio Lago demanda una rápida reacción de la nueva dirigencia, ante el riesgo de perder un importante capital.

Ovación

Por Ovación

25 de diciembre 2025 · 13:05hs
Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Prensa Colón

En un Colón que busca reconstruirse y volver a ser protagonista, Ignacio Lago aparece como el jugador más valioso desde lo futbolístico. Sin embargo, su presente atraviesa un momento incómodo, delicado y que exige decisiones rápidas. No solo por lo que representa dentro de la cancha, sino por el escenario contractual que empieza a encender luces de alerta en Santa Fe.

LEER MÁS: Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

Lago venía de protagonizar una primera parte del 2024 fantástica, siendo determinante en un equipo que encontraba en su desequilibrio, jerarquía y personalidad una ventaja competitiva clara. Todo se frenó de golpe con una grave lesión de rodilla, que lo obligó a una larga recuperación. El regreso se dio en el tramo final del año y, aun sin ritmo pleno, volvió a mostrar toda su categoría, aunque ya no pudo torcer el rumbo de un plantel golpeado, sin respuestas futbolísticas y a la deriva anímica.

Promesas incumplidas y un contrato que corre

Durante su recuperación y posterior regreso, al futbolista se le prometió una mejora salarial acorde a su rol y a su rendimiento. La diferencia entre lo que percibía Lago y los contratos más altos del plantel de la temporada pasada era considerable. Sin embargo, con la asunción de la nueva Comisión Directiva encabezada por José Alonso, esa actualización nunca se concretó.

El dato que agrava el escenario es contractual: Lago tiene vínculo con Colón hasta el 31 de diciembre de 2026. Es decir, está a un año de poder quedar con el pase en su poder. Si la situación no se resuelve, el futbolista podría llegar al 30 de junio con la posibilidad de firmar un precontrato con otro club y marcharse libre al final del vínculo.

Allí aparece un actor indirecto pero clave: Talleres de Córdoba, club dueño de sus derechos federativos antes de su llegada a Colón. Si Lago se va en condición de libre, el club cordobés podría activar un reclamo contra Colón, lo que sumaría un problema económico y legal a un panorama ya complejo.

El peso deportivo y la urgencia dirigencial

Desde lo deportivo, el mensaje es claro: Colón deposita buena parte de sus expectativas de regreso a Primera División en Ignacio Lago. Es el jugador distinto, el que puede marcar la diferencia en una categoría áspera como la Primera Nacional. Pero para que eso ocurra, el club necesita blindarlo, no solo desde lo futbolístico sino también desde lo contractual y lo emocional.

Los números respaldan su importancia. Con la camiseta rojinegra, Lago suma 45 partidos oficiales, con 8 goles y 5 asistencias, repartidos entre las temporadas 2024 y 2025. En 2024 disputó 26 encuentros, convirtió 6 goles y dio 3 asistencias; en 2025, pese al contexto adverso, jugó 17 partidos, con 1 gol y 2 asistencias.

LEER MÁS: Colón habría preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de Primera

Formado en Almirante Brown, donde debutó con apenas 15 años, y con paso previo por Talleres, Lago llegó a Colón en 2024 y rápidamente se transformó en un activo central del proyecto deportivo.

Hoy, ese capital está en riesgo. El escenario demanda una intervención dirigencial urgente, con diálogo, reconocimiento y una propuesta acorde. No se trata solo de retener a un jugador, sino de proteger uno de los patrimonios más importantes del club y evitar que una situación evitable termine transformándose en un nuevo conflicto para un Colón que necesita certezas, no más problemas.

Colón Ignacio Lago lago
Noticias relacionadas
la trama secreta de por que se cayo la llegada de martin pino a colon

La trama secreta de por qué se cayó la llegada de Martín Pino a Colón

buenas caras y mejores noticias: colon empieza a mirar hacia adelante

Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

el posteo de colon que agito el mercado: el tunel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

el mensaje de colon sobre la navidad: este ano todos pedimos lo mismo...

El mensaje de Colón sobre la Navidad: "Este año todos pedimos lo mismo..."

Lo último

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Último Momento
Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Ovación
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"