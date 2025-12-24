¿Dónde está el oro del Banco Central?: el envío de lingotes al exterior no quedó registrado en ningún contrato

El Banco Central informó que no hay forma de auditar porque los contratos de colocación de los lingotes "no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”

El oro que estaba en el Banco Central de la República Argentina, con un destino incierto

Tras meses de hermetismo, un fallo judicial obliga al Gobierno a transparentar el destino de las reservas enviadas a Londres y Basilea. Denuncian que no existen contratos formalizados por el traslado de los 3.000 lingotes de oro . La polémica por las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó un capítulo de máxima tensión esta semana.

Luego de que el ministro Luis Caputo confirmó la salida de cargamentos hacia Europa bajo el argumento de obtener rendimientos financieros, la Justicia Federal le puso un freno al secreto oficial. En un fallo contundente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la autoridad monetaria que detalle el paradero exacto de los activos, desestimando la "cláusula de confidencialidad" que el Gobierno venía utilizando como escudo.

La situación es seguida de cerca por los gremios bancarios y la oposición, quienes alertan sobre un vacío documental preocupante. Según los últimos datos que trascendieron en el ámbito judicial, el BCRA habría admitido la falta de contratos firmados que respalden la operación, lo que abre un interrogante sobre la seguridad jurídica de las reservas frente a posibles embargos internacionales. Mientras el Gobierno insiste en que el oro "está rindiendo", la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció trabas para verificar físicamente el estado de los lingotes, alimentando un clima de incertidumbre que ya llegó a los tribunales.

¿Salió oro del Banco Central?

Sí. El Gobierno y el Banco Central confirmaron que se realizaron envíos de lingotes de oro al exterior durante 2024. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en su momento que se trataba de una "movida estratégica" para obtener un retorno financiero por esos activos, argumentando que el oro guardado en las bóvedas del BCRA es como un "inmueble" que no rinde intereses, mientras que depositado en el exterior puede generar dividendos.

Según las denuncias y pedidos de informe realizados por figuras como el diputado Sergio Palazzo, los cargamentos habrían tenido como destino Londres (Reino Unido), específicamente al Banco de Pagos Internacionales (BIS); y Basilea (Suiza).

La AGN, luego de una serie de intimaciones que se iniciaron en septiembre, sugirió al Congreso que presentase una demanda judicial por entorpecimiento de las labores de auditoría, pero el BCRA informó que no se registran contratos del envío al exterior, por lo cual no hay nada que auditar.

Falta de contratos

El 23 de diciembre de 2025, trascendió en la Justicia que el BCRA admitió que no existen contratos formalizados o documentación respaldatoria bajo firma que registren el envío de esos lingotes (estimados en unos 3.000 lingotes por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares).

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó al BCRA que deje de invocar "razones de seguridad" y entregue la información detallada sobre el destino y las condiciones de ese oro. Hasta ahora, el Central se negaba a dar detalles alegando que revelarlos pondría en riesgo la seguridad de las reservas.

La Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que el BCRA solo permitió una "visualización en pantalla" de ciertos datos, impidiendo sacar fotos o copias, lo que técnicamente hace imposible una auditoría real sobre si el oro sigue siendo propiedad plena del país o si fue utilizado como garantía (colateral) de algún préstamo.

En definitiva, según el Gobierno el oro no "desapareció" de los balances (de hecho, las reservas subieron recientemente por el aumento del precio internacional del oro), pero físicamente ya no está en Argentina.

No se sabe con certeza bajo qué términos legales está afuera, si puede ser embargado por juicios internacionales (como los de YPF en EE. UU.) o si realmente se está cobrando un interés por tenerlo allí.