Uno Santa Fe | Información General | Papá Noel

Papá Noel ya salió del Polo Norte a repartir sus regalos: cómo seguirlo minuto a minuto

Una vez más, los más chicos podrán seguir en vivo el recorrido el trineo de Papá Noel desde Nochebuena, a la espera de que llegue a cada ciudad en Navidad

24 de diciembre 2025 · 09:10hs
Papá Noél ya está en camino

Gemini IA Google

Papá Noél ya está en camino, en su reparto de regalos por el mundo

Papá Noel ya está en camino desde el Polo Norte para entregar los regalos. La plataforma de Google permite a los más chicos seguir su viaje hoy 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre, ya Navidad. Allí se puede ver el tiempo que falta para que llegue a cada ciudad.

Papá Noel Google regalos

Además de permitir el seguimiento en tiempo real de Papá Noel, la plataforma ofrece una variedad de juegos y actividades virtuales para que los niños puedan disfrutar mientras esperan la llegada del entrañable personaje y sus regalos.

Para seguir su viaje en tiempo real, solo hay que ingresar a https://santatracker.google.com/.

Papá Noel en camino

El "Google Santa Tracker", conocido en español como "Google Sigue a Papá Noel", es una web y una app temática de Navidad que está disponible todo el año. Incluye juegos interactivos y videos animados para el entretenimiento de grandes y chicos.

Al ingresar al sitio, los usuarios encuentran un contador con la cuenta regresiva, que marca el tiempo que falta para que Papá Noel, acompañado de sus renos, comience a repartir los regalos en la víspera de Navidad.

Papá Noel Google Navidad

En la Nochebuena, Google activa una función especial que simula el recorrido de Papá Noel mientras reparte regalos por todo el mundo. Esta función, que dura aproximadamente un día, utiliza la tecnología de Google Earth para mostrar el viaje de Papá Noel, realizando paradas en diversas ciudades alrededor del planeta para dejar los obsequios.

La simulación muestra cómo Papá Noel avanza aproximadamente un huso horario al oeste por cada hora. Su aventura comienza en el Polo Norte, con su primera parada en Providéniya, una pequeña localidad rusa que es la primera en recibir la Navidad. A lo largo de 24 horas, Papá Noel va recorriendo el mundo y al final de su travesía, llega a Hawái, las últimas islas en recibir los regalos antes de regresar al Polo Norte y completar su recorrido global.

Papá Noel Navidad Google Polo Norte chicos regalos
Noticias relacionadas
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

anses: cronograma de pagos del martes 23 de diciembre

Ansés: cronograma de pagos del martes 23 de diciembre

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Parte médico de Cristina Kirchner: evolución favorable y sin fiebre tras la operación

Parte médico de Cristina Kirchner: evolución favorable y sin fiebre tras la operación

Lo último

Nicolás Salva, PF de Colón: Una buena campaña empieza con gestión y análisis

Nicolás Salva, PF de Colón: "Una buena campaña empieza con gestión y análisis"

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Último Momento
Nicolás Salva, PF de Colón: Una buena campaña empieza con gestión y análisis

Nicolás Salva, PF de Colón: "Una buena campaña empieza con gestión y análisis"

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Ovación
El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

El mensaje de Colón sobre la Navidad: Este año todos pedimos lo mismo...

El mensaje de Colón sobre la Navidad: "Este año todos pedimos lo mismo..."

Argentina afrontará un 2026 con el Mundial y la Finalissima en el horizonte

Argentina afrontará un 2026 con el Mundial y la Finalissima en el horizonte

Se renueva la ilusión: los equipos argentinos que participarán en la Copa Libertadores

Se renueva la ilusión: los equipos argentinos que participarán en la Copa Libertadores

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"