Capibaras XV tiene su primer plantel para afrontar el Súper Rugby Américas

Capibaras XV, cuenta con los nombres que serán parte de su temporada debut en el Súper Rugby Américas. Serán 43 los jugadores que iniciarán la pretemporada el próximo 15 de enero.

El equipo profesional del Litoral Argentino dio a conocer los nombres que serán parte de su temporada debut en el Súper Rugby Américas. Serán 43 los jugadores que iniciarán la pretemporada el próximo 15 de enero. La lista está compuesta por 24 fowards y 19 backs. Hay varios jugadores que militan en clubes de la Unión Santafesina de Rugby. Se destaca la presencia del ex capitán de Pampas, Manuel Bernstein.

Entre los elegidos hay 13 rugbiers con experiencia previa en la liga: Diego Correa, Martín Vaca, Lorenzo Colidio, Manuel Bernstein, Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Baronio, Bruno Heit, Franco Rosetto, Lautaro Cipriani y Gino Dicapua. Por su parte, Enzo Avaca viene de militar en el Benetton Treviso de Italia. Ignacio Dogliani y Lucas Bür jugaron en el rugby italiano (y estadounidense en el caso del segunda línea) antes de su regreso al Jockey de Rosario. Francisco Lluch fue invitado en Pampas la temporada pasada, pero no sumó minutos. Para los demás será su debut en el profesionalismo.

Representación regional litoraleña

Apenas cuatro jugadores no pertenecen a ningún club del Litoral. Los otros 39 juegan en 15 instituciones de la región. El club con más representantes en Capibaras es Jockey de Rosario con nueve, seguido por Estudiantes, Duendes y Atlético del Rosario con cinco. Tilcara tiene tres, Paraná Rowing y CRAI dos. Con un jugador cada uno aparecen Santa Fe Rugby, Uni de Santa Fe, Cha Roga, Los Caranchos, Logaritmo, Uni de Rosario, GER, Tala, Jockey de Villa María, Liceo de Mendoza y San Juan RC.

image El primera línea de Universitario, Jorge Onorato, fue citado para Capibaras XV.

En cuanto a las uniones de origen 23 están fichados en Rosario, 10 en la Entrerriana, cinco en la Santafesina, dos en la Cordobesa, uno en la de Cuyo y otro en la Sanjuanina.

Dentro de los citados hay 13 jugadores que formaron parte de la última concentración del seleccionado argentino M-20 que se prepara para el mundial Georgia 2026. Los Capibaras en carrera al mundial juvenil son: Martiniano Aime, Bautista Benavides, Franco Benítez, Basilio Cañas, Pietro Croce, Manuel Cuneo, Franco Marizza, Jorge Onorato, Agustín Ponzio, Francisco Lluch, Benjamín Ordiz, Mateo Tanoni e Ignacio Zabella.

Hay siete jugadores que ya conocen el peso de la copa del Súper Rugby Américas. Martín Vaca se consagró con Jaguares en la primera edición completa del torneo en 2021. Ignacio Gandini, Lautaro Cipriani, Juan Baronio, Lorenzo Colidio, Felipe Villagrán, Franco Rosetto y Diego Correa dieron la vuelta con Dogos en 2024. Ese plantel tenía como Head Coach a Nicolás Galatro.

Capibaras XV comenzará la pretemporada el próximo 15 de enero. El objetivo más inmediato será el debut absoluto ante Peñarol, ganador de la temporada 2025. El partido ante el Carbonero será el sábado 21 de febrero en Rosario.

Posteriormente el equipo de Galatro, Vergallo y Bustos hará su estreno como local en Santa Fe el 28/2 recibiendo a Yacaré. En Entre Ríos se presentará por primera vez el 23/5 cuando sea local de Selknam en Paraná.

El plantel de Capibaras XV para el SRA:

Primera línea (10)

Jorge Onorato – Pilar izquierdo – Universitario de Santa Fe

Diego Correa – Pilar izquierdo – Estudiantes de Paraná

Juan Ignacio Rodríguez – Pilar izquierdo – Liceo de Mendoza

Bernardo Lis – Hooker – Duendes

Martín Vaca – Hooker – Jockey de Villa María

Manuel Cuneo – Hooker – San Juan Rugby Club

Ignacio Orsetti – Pilar derecho – Jockey de Rosario

Lisandro Dipierri – Pilar derecho – Atlético del Rosario

Enzo Avaca – Pilar derecho – Tala

Pedro Annunziatta – Pilar derecho – Gimnasia y Esgrima de Rosario

Segunda línea (6)

Bautista Benavides – Segunda línea – Santa Fe Rugby Club

Agustín Ponzio – Segunda línea – CRAI

Lucas Bür – Segunda línea- Jockey de Rosario

Ignacio Gallo – Segunda línea – Jockey de Rosario

Lorenzo Colidio –Segunda línea – Duendes

Juan Segundo Huber – Segunda línea – Logaritmo

Tercera línea (8)

Manuel Bernstein – Ala – CRAI

Ignacio Gandini – Ala – Duendes

Franco Benítez – Ala – Tilcara

Franco Marizza – Ala – Paraná Rowing

Felipe Villagrán – Ala – Estudiantes

Basilio Cañas – Octavo – Estudiantes

Bautista Grenón – Octavo – Alma Juniors

Jerónimo Gómez Vara – Octavo – Atlético del Rosario

Medios (6)

Juan Lovell – Medio scrum – Jockey de Rosario

Alejo Sugasti – Medio scrum – Jockey de Rosario

Ignacio Zabella – Medio scrum – Universitario de Rosario

Juan Baronio – Apertura – Jockey de Rosario

Ignacio Dogliani – Apertura – Jockey de Rosario

Martiniano Aime – Apertura – Atlético del Rosario

Centros (8)

Bruno Heit – Centro – Estudiantes

Bautista Estellés – Centro – Atlético del Rosario

Santiago Vitola – Centro – Atlético del Rosario

Guido Chesini – Centro – Duendes

Mateo Tanoni – Centro – Jockey de Rosario

Francisco Lluch – Centro – Jockey de Rosario

Benjamín Ordiz – Centro – Caranchos

Mateo Baroli – Centro – Paraná Rowing

Backs (5)

Pietro Croce – Wing – Cha Roga

Franco Rosetto – Wing – Estudiantes

Gino Dicapua – Wing – Duendes

Lautaro Cipriani – Wing – Tilcara

Tomás Sigura – Fullback – Tilcara