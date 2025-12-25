Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Unión tuvo en Franco Balbi, como era de esperarse, a su jugador más importante de la primera parte de la temporada de la Liga Nacional.

Mientras algunos equipos todavía deben completar compromisos pendientes del calendario 2025, otros, como Unión , atraviesan el receso hasta el 2 de enero, momento en el que retomarán la competencia para afrontar el tramo final de la fase regular. En ese contexto de balances parciales, las estadísticas empiezan a marcar rendimientos individuales destacados y uno de los nombres que sobresale es el del base Franco Balbi.

El conductor rojiblanco aparece dentro del Top Five en distintos rubros estadísticos , ratificando su importancia en el funcionamiento del equipo. En el apartado de asistencias totales , el base juninense acumula 67 pases gol , cifra que lo ubica en el quinto lugar de la tabla general, que es liderada por Facundo Vázquez (Peñarol) con 80.

A su vez, Balbi también se destaca en el promedio de asistencias por partido. Con 4,8 por juego —registro condicionado por haber estado ausente en uno de los encuentros— se posiciona tercero en la estadística, solo por detrás del propio Vázquez y de Eric Flor (Platense), ambos con un promedio de 5 asistencias por compromiso.

El impacto del exjugador de Flamengo no se limita únicamente a la generación de juego. En el rubro recuperos, Balbi también figura entre los mejores del certamen: suma 25 robos, lo que lo coloca quinto en una lista encabezada por Francisco Corradi (Independiente) con 39, seguido por Emiliano Lezcano (Ferro) con 30, Valentín Bettiga (Ferro) con 28 y Leandro Vildoza (Instituto) con 27.

Los números confirman lo que se observa partido a partido: Balbi es uno de los motores de Unión, no solo por su capacidad para asistir y ordenar el ataque, sino también por su lectura defensiva y su influencia en el ritmo del juego. De cara a la reanudación de la temporada, su rendimiento será clave para las aspiraciones del Tatengue en un torneo cada vez más exigente.

Fuente: Marca Personal