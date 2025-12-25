Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Unión tuvo en Franco Balbi, como era de esperarse, a su jugador más importante de la primera parte de la temporada de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

25 de diciembre 2025 · 12:37hs
Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Prensa Unión

Mientras algunos equipos todavía deben completar compromisos pendientes del calendario 2025, otros, como Unión, atraviesan el receso hasta el 2 de enero, momento en el que retomarán la competencia para afrontar el tramo final de la fase regular. En ese contexto de balances parciales, las estadísticas empiezan a marcar rendimientos individuales destacados y uno de los nombres que sobresale es el del base Franco Balbi.

Los impresionantes números de Franco Balbi en Unión

El conductor rojiblanco aparece dentro del Top Five en distintos rubros estadísticos, ratificando su importancia en el funcionamiento del equipo. En el apartado de asistencias totales, el base juninense acumula 67 pases gol, cifra que lo ubica en el quinto lugar de la tabla general, que es liderada por Facundo Vázquez (Peñarol) con 80.

A su vez, Balbi también se destaca en el promedio de asistencias por partido. Con 4,8 por juego —registro condicionado por haber estado ausente en uno de los encuentros— se posiciona tercero en la estadística, solo por detrás del propio Vázquez y de Eric Flor (Platense), ambos con un promedio de 5 asistencias por compromiso.

El impacto del exjugador de Flamengo no se limita únicamente a la generación de juego. En el rubro recuperos, Balbi también figura entre los mejores del certamen: suma 25 robos, lo que lo coloca quinto en una lista encabezada por Francisco Corradi (Independiente) con 39, seguido por Emiliano Lezcano (Ferro) con 30, Valentín Bettiga (Ferro) con 28 y Leandro Vildoza (Instituto) con 27.

Los números confirman lo que se observa partido a partido: Balbi es uno de los motores de Unión, no solo por su capacidad para asistir y ordenar el ataque, sino también por su lectura defensiva y su influencia en el ritmo del juego. De cara a la reanudación de la temporada, su rendimiento será clave para las aspiraciones del Tatengue en un torneo cada vez más exigente.

Fuente: Marca Personal

Unión Franco Balbi Liga Nacional
Noticias relacionadas
union y un mercado en pausa: definiciones que no pueden esperar

Unión y un mercado en pausa: definiciones que no pueden esperar

el particular contraste del ano de rafael profini en union

El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

navidad en familia: asi festejaron los jugadores de colon y union

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

tagliamonte hara la pretemporada con racing y union debera buscar otro arquero

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

Lo último

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Último Momento
Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Ovación
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"