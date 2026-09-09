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Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

El defensor Mateo Aimar, surgido de las divisiones inferiores de Unión, firmó su primer contrato profesional con el club hasta diciembre de 2029.

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 13:03hs
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Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Prensa Unión

Unión continúa asegurando el futuro de sus jóvenes talentos. En esta oportunidad, el club hizo oficial la firma del primer contrato profesional de Mateo Aimar, defensor formado en las divisiones inferiores, quien quedó vinculado con la institución hasta diciembre de 2029.

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"Mateo Aimar 2029", publicó Unión en sus redes sociales para anunciar la noticia, acompañando el mensaje con una felicitación para el futbolista, quien de esta manera da un paso importante en su carrera y comienza a transitar formalmente su camino dentro del fútbol profesional.

Aimar nació el 16 de febrero de 2006 en Saguier, tiene 20 años, mide 1,89 metros y se desempeña como marcador central, una posición en la que Unión viene promoviendo futbolistas de sus categorías formativas.

Un recorrido que comenzó en Atlético de Rafaela antes de llegar a Unión

El defensor también cuenta con experiencia en las divisiones formativas de Atlético de Rafaela, donde acumuló sus primeros registros en competencias oficiales antes de continuar su desarrollo en Unión.

Con la Reserva tatengue fue ganando protagonismo y sumó una importante cantidad de minutos. En 2025 disputó 19 partidos y acumuló 1.423 minutos, entre las diferentes competencias de la Copa Proyección, mientras que en 2026 ya tuvo participación en el Clausura de Reserva.

En la actual temporada registra una aparición en la Copa Proyección Clausura, con 90 minutos disputados.

En total, sus registros oficiales contemplan 35 partidos, tres goles y 2.671 minutos, números que reflejan el recorrido que fue construyendo durante su etapa formativa.

Otra apuesta al futuro de Unión

La firma de Aimar se suma a una política que Unión viene desarrollando con varios de sus jóvenes futbolistas: asegurar contractualmente a los jugadores que considera con proyección para Primera División.

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Para el defensor, el vínculo hasta diciembre de 2029 representa además una oportunidad para continuar su evolución con el objetivo de ganarse un lugar en el plantel profesional.

Con sus 1,89 metros de altura y su posición natural como segundo marcador central, Aimar aparece ahora como otro nombre a seguir dentro de la cantera tatengue. El desafío será trasladar todo ese recorrido en inferiores al fútbol profesional y aprovechar las oportunidades que puedan aparecer en Primera.

Unión Mateo Aimar defensor
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