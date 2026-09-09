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Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Mauro Luna Diale dejó atrás la lesión muscular que sufrió ante Sarmiento y volvería a ser tenido en cuenta en Unión para el duelo del sábado frente a Talleres.

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 09:41hs
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Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Prensa Unión

Leonardo Madelón recibió una buena noticia pensando en el próximo compromiso de Unión. Mauro Luna Diale está en condiciones de volver a ser considerado después de superar el inconveniente muscular que lo obligó a abandonar el campo durante el primer tiempo de la goleada 4-1 ante Sarmiento, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

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El exjugador de Boca y Platense había sido reemplazado por Ignacio Malcorra, quien aprovechó aquella oportunidad y desde entonces atraviesa un gran momento. Su regreso se suma al de Julián Palacios, que ya cumplió las dos fechas de suspensión que arrastraba por su expulsión ante Aldosivi y podrá volver a jugar este sábado.

La recuperación de Luna Diale representa una alternativa importante para Madelón, especialmente porque Cristian Tarragona no podrá estar ante Talleres luego de haber sido expulsado en el triunfo frente a Instituto.

Una competencia que beneficia a Unión

Luna Diale comenzó el campeonato como titular y conformaba las bandas junto a Palacios. Sin embargo, el escenario cambió durante las últimas fechas.

Malcorra atraviesa un muy buen presente y Brahian Cuello también se ganó un lugar importante dentro de la estructura del equipo. Por eso, si bien Luna Diale vuelve a estar disponible, todo indica que comenzaría el encuentro del sábado entre los suplentes.

Incluso, de haber estado plenamente recuperado desde el inicio, el atacante aparecía como una de las opciones naturales para reemplazar a Tarragona. Ahora tendrá que esperar su oportunidad y volver a sumar minutos de manera progresiva.

Madelón recupera variantes en Unión

Así, el entrenador suma una pieza de jerarquía para un sector donde tendrá que rearmar su equipo por la ausencia de Tarragona. Luna Diale vuelve a estar a disposición y Palacios también podrá reaparecer, ampliando el abanico de posibilidades para el cuerpo técnico.

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Unión visitará a Talleres este sábado desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes, con el objetivo de prolongar la racha positiva y seguir consolidando su recuperación en el Torneo Clausura.

Unión Luna Diale
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