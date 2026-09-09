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Banfield se impuso ante Riestra en los penales y es semifinalista de la Copa Argentina

Luego del empate 1-1, el Taladro se impuso desde los doce pasos ante el Malevo y está entre los mejores cuatro del torneo

9 de septiembre 2026 · 21:39hs
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Banfield es semifinalista de la Copa Argentina.

Banfield es semifinalista de la Copa Argentina.

Banfield derrotó 7-6 a Riestra en los penales en cancha de Temperley y es el primer semifinalista de la Copa Argentina, donde se cruzará con el ganador de Boca-Racing (a jugarse el domingo 27, posiblemente en Córdoba).

El Taladro es semifinalista

El tiempo reglamentario finalizó 1 a 1 con goles de Ángel Stringa al final del primer tiempo para el Malevo y Tomás Adoryan para el Taladro a los 51 minutos. Con lo mal que jugaron ambos, los dos tantos parecieron un milagro.

En los penales, en cambio, la cosa fue de altísimo nivel: todos golazos a excepción del tiro de Carlos Quintana. El central se hizo cargo del remate número 14 de la serie y se topó con la atajada del Ruso Rodríguez, quien ya había metido el suyo previamente.

En Riestra atajó el paraguayo Marino Arzamendia -no anduvo acertado- mientras que el habitual titular Ignacio Arce se quedó en el banco, toda una curiosidad por parte del DT Guillermo Duró, quien afrontó el encuentro con varios suplentes. En el Banfield de Pedro Troglio debutó Adrián “Rocky” Balboa, exPatronato y Racing, cedido desde el fútbol ruso.

Banfield Riestra Copa Argentina
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