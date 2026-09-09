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La otra cara del plantel de Unión: cuatro historias que quedaron al margen

Mientras Unión pelea por estar en los playoffs, puertas adentro también hay historias de jugadores que no lograron tener su chance y otros que están apartados

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 18:15hs
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La otra cara del plantel de Unión: cuatro historias que quedaron al margen

Prensa Unión

Mientras Unión empieza a recuperar terreno y vuelve a mirar de cerca la zona de playoffs del Clausura, puertas adentro todavía hay situaciones que esperan una definición. Dos de los casos más visibles son los de Franco Fragapane y Augusto Solari, quienes dejaron de ser considerados y trabajan apartados.

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Por ninguno de los dos hubo acuerdo para rescindir sus respectivos contratos y tampoco aparecieron ofertas que permitieran encontrarles un nuevo destino. Así, ambos continúan vinculados y esperan que llegue diciembre, cuando habrá que revisar nuevamente el escenario y definir cómo continúa cada historia. Salarios altos.

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Dos apuestas que no funcionaron en Unión

Pero no son los únicos nombres que quedaron al margen del proyecto. En las últimas semanas también se produjo la salida de José Vanetta y Renzo Arzamendia, que habían llegado a Unión como apuestas y que finalmente se marcharon sin haber podido debutar.

El caso de Vanetta es particular. Unión lo compró a Juventud Antoniana con la idea de apostar por su proyección, aunque nunca logró ganarse un lugar en el plantel. Durante su etapa en Santa Fe fue cedido en diferentes oportunidades y, con el paso del tiempo, su situación no consiguió modificarse. Finalmente, el vínculo se interrumpió hace algunas semanas y el futbolista ya tiene nuevo destino: Polykastro del ascenso de Grecia.

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Arzamendia, por su parte, también tuvo que buscar continuidad lejos de Santa Fe. Pasó por Rubio Ñu de Paraguay, aunque su experiencia allí no dejó demasiado para destacar. Sin cambios en su situación contractual y deportiva, terminó regresando a Sarmiento de Resistencia.

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Cuatro historias diferentes, pero con un punto en común: ninguno logró transformarse en una alternativa concreta para Unión. Fragapane y Solari todavía esperan una resolución, mientras Vanetta y Arzamendia ya cerraron su etapa en el club. En paralelo, el Tate intenta mirar hacia adelante. El equipo se acomoda en el campeonato, pelea por volver a los playoffs y mantiene el sueño, mucho más complejo, de alcanzar una clasificación a la Copa Sudamericana.

Unión Franco Fragapane Augusto Solari
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