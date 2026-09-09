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La reserva de Unión le ganó a San Lorenzo y sueña con meterse en los playoffs

La reserva de Unión se hizo fuerte como visitante al superar a San Lorenzo 1-0 por la fecha 8 del Clausura Proyección

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 17:05hs
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La reserva de Unión le ganó a San Lorenzo y sueña con meterse en los playoffs

Prensa Unión

La reserva de Unión volvió a sumar de a tres y dio otro paso en su objetivo de meterse en los playoffs del Clausura Proyección. Por la octava fecha, venció como visitante por 1-0 a San Lorenzo y alcanzó los 10 puntos, que lo deja noveno en la tabla.

El único gol del encuentro llegó a los 24 minutos del primer tiempo a través de Santiago Rubinich. Unión supo sostener la ventaja y se quedó con una victoria que le permite escalar posiciones en un torneo donde cada punto empieza a pesar cada vez más.

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Con este triunfo, el Tate se ubicó en el noveno puesto, con 10 unidades, la misma cantidad que Talleres, que todavía debe disputar su partido y actualmente marca el límite de los equipos que están ingresando a los playoffs. El dato que explica buena parte de la campaña es que Unión todavía no conoce la derrota. Sin embargo, los siete empates que acumuló hasta el momento le impidieron tener una cosecha mayor y lo obligaron a correr desde atrás en la pelea por los puestos de clasificación.

Ahora, el margen se achica y el objetivo está claro: sostener el invicto, transformar más partidos en victorias y meterse entre los ocho mejores. El próximo desafío será el miércoles 16 de septiembre, desde las 15, ante Tigre en Santa Fe.

Formaciones de San Lorenzo y Unión

San Lorenzo: Demian Talavera; Lucio Greco, Ignacio Elissagaray, Bautista Díaz, Martín Kornsusky, Juan Cruz Crisafulli, Valentino Bossio, Romás Baigorria, Azael D'Alessandro, Máximo Atrio y Thiago Szkaluba. DT: Damián Castellanos.

Unión: Agustín Chávez; Francisco Barinaga, Santiago Coria, Jesús Schalbetter y Mario Mosset; Santiago Rubinich y Facundo Iacono; Benjamín Pérez, Ignacio Pedano y Santiago Grella; y Nicolás Puebla. DT: Alejandro Trionfini.

Unión San Lorenzo Reserva
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