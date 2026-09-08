La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) implementó oficialmente el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social. Se trata de un canal digital legal y seguro que permite a los ciudadanos recibir notificaciones, resoluciones, citaciones e intimaciones de manera online, reemplazando progresivamente al tradicional correo postal en papel.
Ansés habilitó el domicilio electrónico para recibir notificaciones de trámites
Tiene los mismos efectos legales y administrativos que un domicilio físico constituido bajo el formato papel.
8 de septiembre 2026 · 19:40hs
La medida fue formalizada mediante la Resolución 262/2026 que se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026.
Características principales del Domicilio Electrónico
- Validez legal: Tiene los mismos efectos legales y administrativos que un domicilio físico constituido bajo el formato papel.
- Adhesión voluntaria: La constitución de este domicilio es opcional y está destinada a personas humanas mayores de 16 años que tramiten o cobren prestaciones de la seguridad social (jubilados, pensionados, titulares de asignaciones, etc.).
- Disponibilidad las 24 horas: Las comunicaciones oficiales llegarán a la sección "MI BUZÓN" dentro de la plataforma o app móvil.
Paso a paso para activarlo
Para dar de alta el Domicilio Electrónico y comenzar a recibir las notificaciones oficiales en formato digital, se deben seguir estos pasos:
- Ingresar a la plataforma: Entrar a la web oficial de Mi Ansés o descargar la app móvil.
- Iniciar sesión: Colocar Cuil y Clave de la Seguridad Social.
- Ir al menú de contacto: Buscar la sección "Domicilio y Datos de Contacto".
- Validar canales: Informar y verificar el correo electrónico personal y número de teléfono celular actual.
- Aceptar bases: Leer y aceptar los términos y condiciones para habilitar el servicio.
Tras completar la validación, todas las novedades y requerimientos del organismo sobre los expedientes figurarán directamente en la app o portal web.