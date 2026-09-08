Tiene los mismos efectos legales y administrativos que un domicilio físico constituido bajo el formato papel.

Ansés habilitó el domicilio electrónico para recibir notificaciones de trámites

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) implementó oficialmente el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social. Se trata de un canal digital legal y seguro que permite a los ciudadanos recibir notificaciones, resoluciones, citaciones e intimaciones de manera online, reemplazando progresivamente al tradicional correo postal en papel.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 262/2026 que se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026 .

Características principales del Domicilio Electrónico

Validez legal: Tiene los mismos efectos legales y administrativos que un domicilio físico constituido bajo el formato papel.

Tiene los mismos efectos legales y administrativos que un domicilio físico constituido bajo el formato papel. Adhesión voluntaria: La constitución de este domicilio es opcional y está destinada a personas humanas mayores de 16 años que tramiten o cobren prestaciones de la seguridad social (jubilados, pensionados, titulares de asignaciones, etc.).

La constitución de este domicilio es opcional y está destinada a personas humanas que tramiten o cobren prestaciones de la seguridad social (jubilados, pensionados, titulares de asignaciones, etc.). Disponibilidad las 24 horas: Las comunicaciones oficiales llegarán a la sección "MI BUZÓN" dentro de la plataforma o app móvil.

Paso a paso para activarlo

Para dar de alta el Domicilio Electrónico y comenzar a recibir las notificaciones oficiales en formato digital, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma: Entrar a la web oficial de Mi Ansés o descargar la app móvil.

Entrar a la web oficial de Mi Ansés o descargar la app móvil. Iniciar sesión: Colocar Cuil y Clave de la Seguridad Social .

Colocar y . Ir al menú de contacto: Buscar la sección "Domicilio y Datos de Contacto" .

Buscar la sección . Validar canales: Informar y verificar el correo electrónico personal y número de teléfono celular actual.

Informar y verificar el correo electrónico personal y número de teléfono celular actual. Aceptar bases: Leer y aceptar los términos y condiciones para habilitar el servicio.

Tras completar la validación, todas las novedades y requerimientos del organismo sobre los expedientes figurarán directamente en la app o portal web.